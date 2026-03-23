Hyinen Aurajoki vei hevosmetsurin parhaan työvaljakon Liedossa työreissulla olleet percheronhevoset Alisa ja Paroni olivat lähteneet lauantain vastaisena yönä tarhastaan joen jäälle ja hukkuneet.

Miika Åfelt menetti parhaan työvaljakkonsa. Arkistokuva. Kuva: Antti Saraja

MT Hevoset | Hevoset Miia Lahtinen

Ikaalisissa talliaan pitävä työhevosyrittäjä Miika Åfelt kertoo työskennelleensä hevosineen jo toista viikkoa Liedossa. Kun hän lauantaiaamuna lähti hakemaan hevosia, hän huomasi jälkien johtavan jäälle.

”Hevoset olivat jostain syystä lähteneet heikoille jäille”, Åfelt huokaa.

Jäljet veivät avannon reunalle.

Hevoset olivat olleet lammastarha-aitauksessa, jossa joki oli yhtenä sivuna. Yhdestä kohtaa joki ei ollut vielä auki, ja hevoset olivat vastoin odotuksia lähteneet siitä karkuun. Hevosten ruokapiste ja vedet olivat aivan toisella puolella aitausta.

”Sinne ne olivat lähteneet hompparoittemaan. Hevonen ei yleensä lähde jäälle, etenkään vierailla paikoilla”, Åfelt kertoo.

Jääpohja ritisi heti ihmisenkin jalan alla.

Sunnuntaina pelastuslaitos nosti vedestä 15-vuotiaan Paronin. Viisivuotiasta Alisa-tammaa ei ole vielä löydetty.

”Se oli taitava ja lahjakas hevonen, johon oli laitettu paljon aikaa”, Åfelt sanoo Alisasta.

”Elämä antaa ja joskus ottaa. Katsotaan, miten savotat jatkuvat. Paras valjakkomme on nyt toisilla savotoilla”, loppuu onnettomuudesta kertova päivitys Åfeltin tilan sosiaalisessa mediassa.