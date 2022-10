Ravivihje: Åbyn Toto75-kierroksella riittää varmavaihtoehtoja Lauantaina ravataan Göteborgissa Mölndalin alueella sijaitsevalla Åbyn raviradalla. Toto75-pelin jättöaika päättyy kello 17.20.

Jaa

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Kierroksella riittää varmavalintoja, mikä toki helpottaa jonkin verran rivin rakennetta. Muut kohdelähdöt tarjoavat onneksi siinä määrin haasteita, ettei osuessa tarvitse välttämättä tyytyä pieneen summaan. Vihjesysteemi rakennetaan poikkeuksellisesti kolmen varman varaan.

Urheilullisesti kierros on oikein hieno. Iltapäivän agendalla on eri kategorioiden Ruotsin mestaruudet.

Päivän varmat

Mindyourvalue W.F. (T75-2) on ansaitusti koko kierroksen luotetuin hevonen. Yhdeksänvuotias ruuna on kyvyiltään ylivoimaisesti paras hevonen ja se klaaraa monténkin loistavasti. Toissa kerralla Bollnäsissä hevonen kiersi kolmannen radan kautta johtavan rinnalle. Siitä valjakko tsemppasi hienosti vain Born Unicornille niukasti häviten. Viimeksi ei nähty parasta mahdollista esitystä, mutta vanhemmalla iällä ruunan otteet ovat ailahdelleet. Montéssa hevonen on suorittanut kuitenkin paljon varmemmalla tasolla.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Bold Request (T75-3) on takarivistä huolimatta aliarvostettu suosikki. Nelivuotias on ollut kolmeen viimeiseen starttiin ilman kenkiä kuin eri hevonen. Örebrossa ori vastaili varmoin ottein keulapaikalta voittoon. Axevallassa hevonen kehitti hurjan loppuvedon Klass II -lähdössä tykittäen voittoon saakka. Viimeksi Åbyssä se palasi pieneltä tauolta, mutta se näkynyt otteissa. Valjakko kiersi toisesta ulkoa johtavan rinnalle, mistä se oli lopulta täysin suvereeni.

Don Fanucci Zet (T75-7) arvottiin ikävälle kasikaistalle, mutta se tuskin tuo liian isoja ongelmia juoksunkulkua pohdittaessa. Todella nopealla avaajalla on hyvä mahdollisuus päästä Open Stretch -radalla keulapaikalle, mistä se olisi liian paha ohitettava muille. Årjängissä ori voitti kesällä kierroksen mittaisella kirillä. Hugo Åbergs Memorialin valjakko voitti keulapaikalta. Viimeksi hevonen jäi suursuosikkina kolmanneksi Sundsvall Open Trotissa, mutta esitystä ei voi moittia valjakon kierrettyä kolmannen kautta johtavan rinnalle, mistä ori ei luovuttanut koskaan.

Päivän ideamerkki

Global Certificate (T75-6) voitti viimeksi tarkan sisäratareissun päätteeksi, mutta esitystä ei sovi ollenkaan moittia. Tammalla on jälleen hyvä mahdollisuus saada vastaavanlainen juoksu. Åbyn Open Stretch -radalla se olisi tuhoisaa vastustajille lopussa. Seitsemän prosentin peliosuus on alakanttiin ja tamma on hyvä merkki kupongeille.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Vihjesysteemi

1,7,11,5,4 (10,2)

6 Mindyourvalue W.F. (4,8)

9 Bold Request (7,5)

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Kaikki 11 hevosta (1,5)

Kaikki 12 hevosta (5,8)

13,1,9,3,2 (7,14)

8 Don Fanucci Zet (11,4)

3300 riviä - 165 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä