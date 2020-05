Maajussi-Juho ja Laura muuttavat yhteen ja odottavat vauvaa – Lue mitä Kantri kertoi Juho Vaissin yrityksestä

Vaissin tila Keuruulla on Suomen kaalikäärylekuningaskunta.

Kari Salonen

Juho Vaissi viljelee sukutilaa, mutta hallitsee myös Vaissin kaalikääryletehtaan tekniikat.

Maajussille morsian -ohjelmassa uusimmalla kaudella esiintynyt Juho Vaissi, 35, löysi ohjelmasta kumppanikseen pohjoisen tytön Lauran. Pariskunnalle on kesällä tulossa perheenlisäys ja Laura on muuttamassa Juhon luo Keuruun Haapamäelle. Asiasta kertoi Ilta-Sanomat.

Kantri haastatteli Juhoa kaksi vuotta sitten tammikuussa. Tuolloin Vaissin perheen kaksi lasta eli Juho ja Maria työskentelivät molemmat kotitilalla. Maria Hanho asui perheineen puolen kilometrin päässä lapsuudenkodistaan ja Juho isännöi poikamiehenä kotitaloa, jonka erillisessä siivessä vanhemmat asuivat.

Yritystoiminta oli jaettu lasten kesken niin, että Juho viljeli Vaissin sukutilaa ja Maria johti Vaissin kaalikääryletehdasta.

Juho Vaissi on monitaitoinen kaveri. Viljelyosaamisen lisäksi hänellä on liiketalouden tradenomin tutkinto Kauhavalta ja isänsä kanssa hän on huoltanut ja kehitellyt kaalikääryletehtaan koneita ja laitteita.

