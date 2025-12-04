Nyt on viime hetket hyötyä korkeasta tukitasosta: Metsätietuki ja pienpuun korjuun tuki pienenevät vuodenvaihteessa Metsätalouden tukiin tulee muutoksia vuodenvaihteessa.

Metsäteiden perusparannuksiin on korkean tukitason ansiosta ryhdytty monissa tiekunnissa. Kuva: Jaana Kankaanpää

Metsä | Metsänhoito Suvi Jylhänlehto

Pienpuun korjuun tuki ja metsätietuki pienenevät nykyisestä 1.1.2026 alkaen. Suurempaa tukea näihin töihin ehtii vielä hakea tämän vuoden puolella, Metsäkeskus muistuttaa tiedotteessa.

Taimikon ja nuoren metsän hoitoon voi saada korotettua tukea, kun hoitotyön yhteydessä korjataan pienpuuta. Nykyisin tätä tukea voi saada 300 euroa hehtaarilta ja vuodenvaihteessa tuki laskee 250 euroon hehtaarilta. Jos pienpuuta ei korjata hoitotyön yhteydessä, on tuki taimikon ja nuoren metsän hoitoon jatkossakin 200 euroa hehtaarilta.

Myös taimikon ja nuoren metsän hoidon tukiehtoihin tulee muutoksia vuodenvaihteessa. Kasvatettavan puuston keskipituus saa jatkossa olla metsänhoitotyön jälkeen enintään 11 metriä, kun pääpuulaji on havupuu ja enintään 14 metriä, kun pääpuulaji on lehtipuu.

Nykyisin havupuutaimikoissa kasvatettavan puuston keskipituus saa olla enintään 12 metriä ja lehtipuutaimikoissa enintään 15 metriä hoitotyön jälkeen.

Metsään.fi-palvelu tukihakulomake on poissa käytöstä 31.12.2025–7.1.2026, kun lomaketta päivitetään.

Tuki metsätien perusparannukseen on ollut nyt 70 prosenttia kustannuksista, ja ensi vuonna tuki laskee 50 prosenttiin.

Myös metsätietuki pienenee vuodenvaihteesta alkaen. Tuki metsätien perusparannukseen on ollut nyt 70 prosenttia kustannuksista, ja ensi vuonna tuki laskee 50 prosenttiin.

Tuki sillan tekemiseen tai korjaamiseen on ollut nyt 85 prosenttia kustannuksista, ja ensi vuonna se laskee 65 prosenttiin.

Metsäkeskuksen mukaan tiekunnan kokous ja mahdollinen tietoimitus pitää olla pidetty ennen hakemuksen lähettämistä Metsäkeskukseen. Yksittäisiä lisäselvityksiä ja täydennyksiä hakemukseen voi toimittaa vielä vuoden 2026 puolella.