Annika Saarikko ilmoittaa, ettei edelleenkään lähde puheenjohtajakisaan – "Isänmaan etu, puolueen etu, oma etu."

Maija Partanen

Annika Saarikko pohtii facebookissa elämänsä tärkeimpiä asioita. Perhe on ykkösasia. Puolueen puheenjohtajuus ei edelleenkään ole listalla.

Keskustan Annika Saarikko ilmoittaa facebookpäivityksessään, ettei aio haastaa Katri Kulmunia puolueen puheenjohtajakisassa eikä ole kiinnostunut ryhtymään valtiovarainministeriksikään.

Saarikon päivityksestä paistaa, että häneltä on kyselty samoja kysymyksiä läpi viikonlopun.

"Juuri nyt tärkeintä on se, että Suomen hallitus jatkaa työtään mahdollisimman toimintakykyisenä. Hässäkkää vähemmän, vakautta enemmän", muistuttaa Saarikko.

"Sanon tämän vahvasti: Suomi on nyt niin vaikeassa ja poikkeuksellisessa tilanteessa, että meidän on kannettava vastuuta maan asioista. Se on myös puolueen ja sen vaalimien arvojen etu."

Saarikon mielestä nyt pitää jatkaa viime keväänä valittua vastuunkannon hallituspolkua. Hän alleviivaa, että puolue on sitoutunut hallituksen työhön täysimittaisesti.

"Se ei ole helppoa, ei tietenkään. Mutta emme pärjää vain voimalla, vaan yhteistyökyvyllä. Oven raossa roikkuessa tulee kylmä."

"Keskusta on - tai ainakin sen pitää olla sillanrakentajapuolue. Hallituksessa onnistutaan tai epäonnistutaan yhdessä."

Keskustan puoluehallituksen ja edustajaryhmän maanantaiaamun päätöksen täytyy Saarikon mielestä olla vakauttava. Tehtävään tarvitaan vankkaa kokemusta. Saarikko itse haluaa palata sovitusti tiede- ja kulttuuriministerin tehtävään elokuun ensimmäisellä viikolla.

Puolueen tilaa hän luonnehtii syväksi kuopaksi. Iloa ja innostusta voisi olla hänen mielestään enemmänkin.

Puheenjohtaja tehtävään hakeutumisesta Saarikko muistuttaa käydyn jo 2019 keskustelun ja haluaa edelleen tukea nykyistä puheenjohtajaa haastavassa tehtävässä.

Annika Saarikko kuvailee elämänsä tärkeimpiä asioita:

"Kaarlo syntyi reilu viikko Kouvolan puoluekokouksen jälkeen ja konttaa nyt pitkin kesänurmea. Aarni aloittaa syksyllä esikoulun. Erkki maalaa parhaillaan aitaa uudessa maaseutukodissamme Oripäässä. Perheeni on elämässäni tärkeintä."

Vaikka viime päivinä puheenjohtajan tehtävää on soviteltu jälleen kerran Saarikon harteille, mikään pohdinnoissa ei ole muuttunut.

"Siihen on kaksi syytä. Ensiksikin, tarvitsen aikaa ja ajattelun tilaa merkittävien ja omaan elämääni suuresti vaikuttavien ratkaisujen tekemiseen. Syksyyn on vielä pitkä matka."

"Toisekseen, minusta nyt on hyvä muistaa vanha, ja aika hyväksi havaittu poliittinen, kolmen solmun ohjenuora - tässä järjestyksessä. Isänmaan etu, puolueen etu, oma etu."