Keskustan konkarivaikuttaja ruotii puolueen tilaa ja odottaa innolla uintikauden avausta – puolueen kriisissä on aika nostaa kissa pöydälle

Kannatus kohenisi, kunhan keskusta puhuisi koko maaseudun puolesta, muita puolueita tai mediaa on turha syytellä, Anneli Jäätteenmäki arvioi.

Johannes Tervo

Vielä ei talviturkkia ole kastettu talon takapihaan rajoittuvassa Nurmonjoessa Lapualla. "Viime vuonna meni juhannukseen asti, jolloin uintikausi yleensäkin alkaa."

Euroopan parlamentin entinen varapuheenjohtaja ja ex-pääministeri Anneli Jäätteenmäki (kesk.) seuraa tarkasti politiikan lainehdintaa Lapualla.

Puheenjohtaja Katri Kulmunin vaihtuminen valtiovarainministerin postilta puhemies Matti Vanhaseen on hänen mukaansa onnistunut valinta.

"Matti Vanhanen otti heti ensimmäisessä lehdistötilaisuudessa paikkansa. Hänen rauhallinen tyylinsä ja osaamisensa herättävät kansalaisissa luottamusta."

Valinnat mahdollistavat Jäätteenmäen mukaan hallituksen jatkon, mutta eivät ratkaise keskustan kriisiä.

"Ensimmäiseksi on tunnustettava, että puolue on kriisissä. Syy on oma toiminta ja toimimattomuus."

Jäätteenmäen mielestä kysymys ei ole siitä, etteikö viesti olisi mennyt perille.

"Viesti on mennyt perille. Mutta se ei ole herättänyt luottamusta, toivoa eikä innostusta."

Jäätteenmäki sanoo, että on aika nostaa kissa pöydälle ja tunnustaa kriisin syvyys.

"Keskustan kannatuksen kasvun ongelma ei ole mikään muu puolue, eivät edes perussuomalaiset tai demarit. Mediankaan syyksi kannatuksen alhaista tasoa ei voi pistää."

"Kannatuksen kasvun este on vain oma toiminta ja politiikka. Missä ovat visiot, toiminta, liike ja innostus?"

Hän kehottaa katsomaan ympärille ja toteamaan, että puolueen ohjelma ja toiminta kaipaa peruskorjausta.

"Kotikunta, lähiympäristö ja koko Suomi on muuttunut. Keskusta ei ole pysynyt muutoksen vauhdissa, eikä ole pystynyt ohjaamaan sitä."

Maatalous on Jäätteenmäen mielestä keskustalle tärkeä.

"Niin pitääkin olla. Olen maatalon tytär ja asetun aina puolustamaan maataloutta ja maaseutua. Mutta minulle maaseutu tarkoittaa muutakin kuin viljelijää. Se tarkoittaa kaikkia maaseudulla asuvia."

Jäätteenmäen kotikylällä asui ennen pääasiassa viljelijöitä. Nyt viljelijöitä on vähemmistö, vaikka kylä on elävä.

"Keskustan pitää puhua koko maaseudun puolesta, ei vain viljelijän. Maaseutu on elävä vain jos maaseudun asukkaat ovat puolueen agendalla tasa-arvoisia – ammattiin ja ikään katsomatta."

"Maaseudun ihmiset odottavat ja toivovat, että keskusta asettuu puolustamaan kaikkia asukkaitaan", entinen puheenjohtaja muistuttaa."

Hän kaipaa puolueelta näkemyksiä ihmisten elämään vaikuttaviin seikkoihin.

"Työelämän asiat ovat tärkeitä, missä ovat näkemykset? Elävä, vihreä, kaupunki, missä ovat näkemykset?"

Jäätteenmäki pitää keskustan näkymiä tulevaisuudessa valoisina, jos puolue pystyy laajentamaan kiinnostuksen alueitaan.

"Ihmiset ovat tasa-arvoisia ammattiin tai asuinpaikkaan katsomatta. Puolue ei voi toimia kuin etujärjestö, mutta sen pitää kuunnella etujärjestöjä ja kansalaisjärjestöjä."

Hän ei aseta maaseutua ja kaupunkeja vastakkain.

"Minun puolueeni puolustaa veljeäni, joka on viljelijä, sisartani, joka on psykologi ja asuu pääkaupunkiseudulla ja minua eläkeläistäkin, joka asun Lapualla. En osaa sanoa olenko Lapuan keskustassa asuvana maalainen vai kaupunkilainen."

Takana on poikkeuksellinen koronakevät eristysaikoineen puoliso Jorma Mellerin kanssa Lapualla. Edeltävät 15 vuotta kuluivat paljolti Brysselissä.

Entisen oikeusministerin pirtaan sopii, että sääntöjä noudatettiin, eikä suuremmin ole käyty kaupoissa.

Jäätteenmäki kuuntelee ranskalaisia uutisia ja vertaa niiden antia Suomeen.

"Ranskassa on ollut tosi tiukkoja rajoituksia. Yksi suuri ero on esimerkiksi suojamaskien käyttöpakko toisin kuin meillä."

Lukulistalla on vanha, mutta osuvasta aikaan sopiva Rutto, jonka kirjoitti ranskalainen Albert Camus vuonna 1947.

"Ei ihmisen mieli mihinkään noista ajoista ole muuttunut. Tavat kyllä, mutta tunteet ovat samoja."

"Olen kevätkuukausiin ihan tyytyväinen. Tästä pääsee lenkille ja voi opiskella ranskaa. Sitä halusin opiskella jo kouluaikoina, mutta en voinut."

Lapualla sijaitsevan talon puutarha vaatii paljon hoitoa.

"Ostimme talon vuonna 2004, ja rakastan sen puutarhaa. En niinkään paljon sen hoitamista. Onneksi apuna on Jorma-robotti", Jäätteenmäki viittaa vitsaillen nurmikkoa leikkaavaan puolisoonsa."

Anneli Jäätteenmäki

Elämänkertaa on kysytty tehtäväksi, mutta siihen saa Jäätteenmäen mukaan mennä vielä 20 vuotta. "Politiikasta voisi joitain välähdyksiä kirjaksi asti ollakin, mutta katsotaan", sanoo Suomen ensimmäinen naispääministeri.