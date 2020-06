Ihmiset & kulttuuri

"Poikaystäväni haukahti muutaman kerran ja murisi reviirin merkiksi" – MT:n lukijat paljastavat romanttisimmat juhannusmuistonsa Ihmiset & kulttuuri Terhi Pape-Mustonen MT kysyi verkossa lukijoilta heidän romanttisimpia juhannusmuistojaan.

Tommi Hakala

”Mieheni on metsäkoneenkuljettaja ja viljelijä. Yhtenä vuonna emme tehneetkään juhannusajelua autolla, vaan menimme siirtämään metsäkoneen työmaalta toiselle. Hienot maisemat, rauhallinen kyyti ja komea mies puikoissa.Intiimi pieni koppi lisäsi tunnelmaa entisestään ja tuli siinä suukkoja vaihdettua enemmän kuin yksi. Se jos joku oli romanttista! Mies silloin totesi, että on se hienoa, kun hänellä on tuollainen siro pieni nainen, joka innostuu metsäkoneista juhannuksen vietossa. Ja miksen olisi innostunut! Vähän vaihtelua perinteisen saunomisen ja grillaamisen ohelle.”Viljelijän vaimo

”Minut ja vaimoni vihittiin avioliittoon juhannuksena. Hääpäiväämme vietämme esimerkiksi rytmiorkesteri A-aallon keikalla, ja kun soi kappale Tähdet meren yllä, niin se kuuluu hyvään juhannustunnelmaan.” Mies ”Oli 80-luvun loppu. Meillä ei ollut poikaystävän kanssa mitään suunnitelmia juhannukseksi. Lähdimme vaan ajelemaan johonkin. Päädyimme pieneen itäsuomalaiseen kylään, jossa juhannus ei näyttänyt aiheuttavan mitään poikkeavaa. Vuokrasimme leirintäalueelta pienen lautakopin yöpymispaikaksi. Siellä oli sängyt ja jääkaappi. Poikaystäväni mieleen siitä tuli koirankoppi. Niimpä hän seisoikin mökin ovella ja haukahti muutaman kerran ja murisi reviirin merkiksi.” Maaseudun eläjä ”Eka juhannus uuden kumppanin kanssa 2013 kaverin mökillä, joka oli vailla isompia mukavuuksia. Puusauna, kaasuhella, matkaradio ja kylmälaukussa makkaraa ja juomisia. Mökille mentiin laitumen läpi, heinä haisi, sonta tuoksui, koska laidun oli juuri niitetty. Saunottiin, soudeltiin ja päivällä käveltiin kyläteitä. Nähtävyyksiä oli kuminapelto ja punaiset lumpeet. Vastarannalle saatiin kutsu täysin tuntemattomilta mökkiläisiltä yksille. Fiilikset vieläkin tapissaan, kun rouvan kanssa niitä muistellaan!” Ransu Markku Vuorikari ”Tasan 20 vuotta sitten tapasin nykyisen aviomieheni juhannuskokon ääreltä. Menin neuvomaan, miten kokko kannattaa sytyttää ja hän kiinnitti huomionsa neitoon, joka kehtasi tulla neuvomaan. Siitä se rakkaus leimahti, yhtä aikaa kokon kanssa.”Leena ”Tapasin elämäni miehen juhannuksena 1991. Yöttömänä yönä käveltiin peltojen reunustamia hiekkatietä ujoina mutta samalla niin toiveikkaina. Josko tästä seuraisi jotain? Ja on seurannut tähän päivään asti jatkunut rakkaus. Juhannusta vietetään edelleen samalla mökillä, josta yhteinen kävelylenkki aikoinaan alkoi.” Anttoniina -76 Miska Puumala ”Juhannusaattona 1987 mentiin kihloihin. Ei hoksattu, että kultasepän liikkeet eivät mahdollisesti ole auki tai menevät aikaisin päivällä kiinni. Kuhmoisissa Piikin kelloliike lupasi kihlat myydä, vaikka liike oli jo menossa kiinni. Ja vielä kaiverruksetkin tehtiin. Pari vuotta siitä oli häät ja 10.6. tulee 31 vuotta yhdessäoloa, kolme lasta ja kaksi lastenlasta.”Henna Aiheet juhannus parisuhde