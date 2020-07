Metallinetsinnän harrastajat löytävät yhä Suomesta viikinkiajan aarteita

Sanne Katainen

Haminan edustalla sijaitsevassa Rakin Kotkan saaressa on kivimuodostelma, joka voisi olla vanha hautapaikka. Asiaa ei ole kuitenkaan tutkittu.

Viikinkivuosien muinaisjäännöksiä tunnetaan Suomessa useita satoja, ja uusia löytyy tuon tuosta eri puolilta maata. Museoviraston arkeologisista kokoelmista vastaava amanuenssi Sami Raninen kertoo, että aarteita löytävät metallinetsinnän harrastajat, jotka muinaismuistolakia noudattaen ilmoittavat löytönsä Museovirastolle.

"Autioksi luultu Uudenmaan ja Kymenlaakson rannikkokaan ei näytä viikinkiajalla olleen niin tyhjä kuin aiemmin otaksuttiin. Lähes jokaisessa Suomen kolkassa on joko asunut tai ainakin liikkunut ihmisiä."

Muinaisjäännökset ovat Etelä-Suomessa yleensä hauta- ja asuinpaikkoja. Lisäksi tunnetaan kalliomäkien tai harjujen laelle rakennettuja puolustusvarustuksia eli muinaislinnoja, eränkäyntiin liittyviä leiri- ja majapaikkoja sekä kätkö- ja uhripaikkoja.

Suurin osa tunnetuista viikinkiaikaisista kohteista sijaitsee Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Kanta- ja Päijät-Hämeen, Keski-Suomen sekä Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan alueilla. Toki viikinkiaikaisia kohteita on muuallakin Pohjois-Lappia myöten.

Viikinkiaikaisia laivanhylkyjä ei ole Suomen aluevesiltä löydetty.

"Aivan varmasti laivoja on uponnut Suomenkin rannikolle, mutta viikinkiajasta on kulunut jo niin kauan aikaa, että hylyt ovat voineet peittyä meren pohjasedimentteihin. Virolahdelta on löytynyt vuoden 1300 tienoilla uponnut hylky, joka edustaa viikinkiaikaisen laivanrakennusperinteen jatkumoa", Raninen kertoo.

Suomen sisävesialueilta on löytynyt muutamia viikinkiaikaisten veneiden eli haapioiden jäännöksiä.

Kansainvälisesti tunnettuja viikinkiajan kohteita Suomessa ovat vauraan talonpoikaisyhteisön kalmisto Euran Luistari sekä ainoa luotettavasti tunnistettu kauppapaikka Kemiönsaari-Hiittinen-Kyrksundet.

Merkittävimpiä viikinkiajan löytöjä on esillä muun muassa Kansallismuseossa, Keski-Suomen museossa ja Nauravassa lohikäärmeessä Eurassa.