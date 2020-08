Olympiastadionin remontti valmistui – uuteen kattoon on käytetty 1,6 hehtaaria puuta

Ensimmäinen urheilutapahtuma uusitulla Olympiastadionilla on naisten Kansallisen liigan kärkiottelu keskiviikkona.

Aimo Vainio

Olympiastadionin sisäkatto on kivipuuta. 580 kilometriä paneelia on käsitelty niin, että se pala. Siitä nimitys kivipuu.

Puuta on käytetty remontoidulla Olympiastadionilla todella paljon. Ulkopuolta kiertävä verhoilu, sisätilojen pinnat paljolti sekä näyttävimpänä puukomposiittipenkit ja uuden katon sisäpinta ovat puuta.

Aurinkoisena päivänä stadion näyttää aivan toisenlaiselta, mihin vuosikymmenten aikana on totuttu. Tila näyttää rauhalliselta ja tiiviiltä, poissa on kolkkous ja taivaalle katoava kannustus.

Kaarteita kiertävä katto tekee stadionista kokoaan pienemmän tuntuisen ja se varmasti auttaa tarttuvan tunnelman luomisessa.

Ei stadion silti ole pelkkää puuta.

"Täällä on rakennettu kaikesta. On puuta, metallia ja betonia. Takasuoran alla on sata metriä vessoja", stadionin johtaja Ari Kuokkanen kertoo.

Varsinainen rakentaminen kesti neljä vuotta, koko projekti vuosia pidempään. Lopullinen hintalappu ei ole vielä tiedossa. Arvio on nyt noin 300 miljoonaa euroa. Alkuperäinen arvio oli 209 miljoonaa.

Stadionin kapasiteetti on nyt 36 200 henkeä. Aitioita on kahdeksan ja saunoja kaksi.

"Kunnioitimme vuoden 1938 suunnittelun henkeä, eikä silloin ajateltu aitioita. Edustussauna karsittiin kustannussyistä",

Saunat ovat Suomen jalkapallomaajoukkueen ja vierasjoukkueen pukuhuoneissa.

"Uefan säännöissä sanotaan, että korkean tason stadionin pukuhuoneissa pitää olla joko turkkilainen kylpy tai suomalainen sauna. Ei ollut epäselvää, kumman valitsemme", kiinteistöpäällikkö Ilkka Rantakivi kertoo.

Esimerkiksi saksalaisilla stadioneilla on usein valittu suomalainen sauna.

Stadion on toiseksi korkeimman luokan areena. Muuten taso riittäisi korkeimpaankin, mutta katsomopaikkoja pitäisi olla reilusti enemmän.

Viralliset avajaiset ovat 22. elokuuta, mutta ensi lauantaina on Nelosella nähtävä virtuaalivihkiminen ja ensi viikko on avointen ovien viikko.

Ensimmäinen virallinen urheilutapahtuma on naisten Kansallisen liigan ottelu PK-35 vastaan HJK 19.8. Lisäksi pelataan kakkosdivisioonan ottelu. Nämä ovat testiotteluita Euroopan jalkapalloliittoa varten.