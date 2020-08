Heikki Saukolla on hieman erikoisempi eläkepäivien harrastus: "Lapsena tykkäsin leikkiä Tex Willeriä ja se ei sitten koskaan loppunut"

Saukko on itse kouluttanut suomenhevosensa Kodan erilaisiin perinnetöihin.

Kai Tirkkonen

Sonnilauma kävelee rauhallisesti paimentavan kaksikon edellä.

"Lapsena tykkäsin leikkiä Tex WIlleriä ja se ei sitten koskaan loppunut", nauraa Pyhäjoella Yppärin kylässä asuva Heikki Saukko ottaessaan hevostaan Kodaa ulos kuljetusvaunusta.

15-vuotias suomenhevonen Koda höristelee korviaan ja näyttää siltä, että odotettavissa on jotain mukavaa.

Saukko harrastaa erilaisia perinnetöitä yhdessä Kodan kanssa. Talvisin he esimerkiksi ajavat puuta metsästä ja sulan maan aikaan he paimentavat lehmiä. Keväällä kynnetään ja äestetään.

Saukko näyttääkin cowboyltä. Hänellä on päällään farkut, lierihattu ja punainen paita, joka näkyy pohjois-pohjanmaalaisella merenrantaniityllä kauas. Vyönsolkikin sopii tyyliin. Farkkujen päälle Saukko vetää vielä nahkaiset suojalahkeet eli chapsit.

"Suojaksi, jos joutuu vähän tökkimään lehmiä", hän selittää.

Kodan selässä oleva satulakin on oikeaan tyyliin tehty karjasatula Amerikasta tilatuista nahoista ja tarvikkeista. Sen on tehnyt suomalainen satulaseppä ja se on taidokkaasti kohokuvioitu.

Nykyaikainen lisäys on Saukon chapseihin ommellut ylimääräiset taskut.

"Nykyisin nuo puhelimet ovat niin isoja. että täytyi ommella sitä varten lisätaskut", hän virnistää.

Kai Tirkkonen

Heikki Saukko ja Koda nauttivat yhdessä harrastamisesta.

Saukko on menossa hakemaan 14 sonnin lauman laitumen toiseen päähän. Vielä ei ole varsinaista tarvetta siirtää laumaa mihinkään, mutta kesän mittaan hän totuttaa eläimiä paimentamiseen.

Lännenelokuvissa cowboyt heittävät lassoa ja ajavat suurta lehmälaumaa. Saukko suhtautuu eläimiin kuitenkin yksilöllisemmin. Hän ei esimerkiksi halua turhaan säikytellä tai juoksuttaa karjaa, vaan ohjailee niitä lähinnä viheltäen ja tönimällä.

"Varsinkin alkukesästä tulee kyllä juoksuaskeliakin otettua, kun eläimet ovat säikympiä eivätkä ole vielä tottuneet meihin."

Pari onkin sonnilaumalle selvästi tuttu. Rauhallisesti se lähtee vaeltamaan rannasta kohti aitaa Saukon vihellysten saattelemana. Kun se pysähtyy, Koda pökkii päällään tuttuja sonneja tervehtien.

Kai Tirkkonen

Saukon karjapaimenen housuihin eli chapseihin on tehty lisätaskut älypuhelinta varten.

Yleensä Saukko käy vaimonsa Raijan kanssa muutaman kerran viikossa laitumella ajamassa karjaa. Ajon jälkeen keitetään vielä nokipannukahvit.

Saukon harrastuksesta on oman ilon lisäksi hyötyä myös lähialueen tilalliselle. Toni Kippolan karja laiduntaa pääasiassa luonnonsuojelu- tai Natura-alueilla ja on samalla maisemanhoitotehtävissä.

Suojellulle alueelle ei mönkijällä ole asiaa ja karjan paimentaminen isolta laitumelta jalkaisin olisi erittäin hankalaa. Laitumen koko kun saattaa olla satakin hehtaaria ja merenrantaniitty upottaa jalkojen alla.

"Varsinkin, jos laumassa on vasikoita, niin emot yrittää viedä niitä tietysti poispäin. Siihen on hankala mennä jalkaisin, mutta tuolla hevosella se onnistuu aika hyvästi."

Yhteistyö karjan omistajan kanssa on sujunut hyvin. Kun Saukko ensimmäistä kertaa kysyi, olisiko Kippolalla paimennettavaa karjaa ja sopivia kohteita, oli vastaus hieman epäileväinen. Pian kaikenlainen epäily kuitenkin osoittautui turhaksi.

Harvemmin kukaan on kummeksunut Saukon harrastusta. Enemmänkin se herättää positiivisia reaktioita.

"Kylällä ne kutsuu joskus Yppärin cowboyksi."

Lähialueella heitä on nykyisin neljän hengen ryhmä, joka eläimiä siirtelee. He auttavat esimerkiksi saamaan eläimet pois laitumelta ja kokoamisaitauksiin.

Saukon mukaan vain yhden kerran muutama lehmä on jäänyt laitumelle. Eläimet piti saada nopeasti kerättyä pois nousevan veden tieltä ja muutama niistä oli kätkeytynyt laitumella olleeseen metsään.

"Kun omistaja meni sitten keräämään niitä, niin metsiköstä kuului vaan MÖÖ."

Kai Tirkkonen

Eläimet, joita Saukko käy paimentamassa, ylläpitävät perinnemaisemaa laiduntamisellaan.

Perinnetyöt ovat Saukolle eläkepäivien harrastus. Hän on aina pitänyt hevosista ja muistakin eläimistä.

"Meillä oli kotona maatila, jossa lehmät kuljetettiin hevosella laitumelle. Olihan se cowboyhomma semmoinen lapsuuden haave."

67-vuotias Saukko teki työuransa Rautaruukin masuunilla ja eläköidyttyään alkoi harkita oman hevosen ottamista.

Kun vastaan tuli kuva myynnissä olevasta hevosesta, hän ihastui siihen niin, että sitä oli pakko päästä katsomaan. Tuolloin kolmevuotias Koda hurmasi miehen ja siitä asti he ovat erottamattomia.

Hän on itse kouluttanut Kodan erilaisiin tehtäviin.

"Jälkeenpäin ajateltuna tuli siinä muutama virhekin tehtyä. Alkuun mentiin laukalla toiselle puolelle kylää, niin siitä on ollut opettelemista pois, ettei aina tarvitse juosta", Saukko pohtii.

Muutaman kerran hän on osallistunut karjapaimenen taitoja mittaaviin kilpailuihin, mutta ei juuri perusta niistä. Myöskään ravit eivät erityisemmin innosta, vaikka niidenkin kanssa hän on ollut paljon tekemisissä.

Tukkireen ja karjan ajamisen lisäksi he ovat Kodan kanssa käyneet ajamassa myös muun muassa kirkkorekeä ja hääkyytejä. Lastenleireilläkin on tullut käytyä esittelemässä cowboytaitoja ja opettamassa hevosen hoitoa.

"Lapset kun ei pelkää tämmöistä isoa eläintä samalla tavalla kun aikuiset, niin ne uskaltaa silittää ja halata ihan eri tavalla."

Yhtenä mieleenpainuneimmista hetkistä Saukko muistaa vierailun vanhainkotiin, jossa pihalle tuotiin sairaalasängyssä erittäin dementoitunut mies. Kun Koda painoi päänsä miehen syliin, tämä havahtui ja totesi, että "tämmöinen se meidän Hoppukin oli".

Hevosharrastusta Saukko aikoo jatkaa niin pitkään kun vain jaksaa. Ainakin niin kauan, kun jalka vielä nousee hevosen selkään.

"Ja kun ei enää nouse niin pitää sitten opettaa hevonen nousemaan makuultaan", Saukko toteaa puoliksi leikillään.

