Mitä tehdä syyslomalla kotimaassa? Vain puolentoista tunnin päässä Helsingistä sijaitsee itärannikon kätketty helmi

Kotka on jäänyt läntisten Hangon ja Tammisaaren varjoon, mutta kohteita löytyy niin kulttuurinnälkäisille kuin luonnosta kiinnostuneille.

Riitta Mustonen

Sapokan vesipuistossa voi bongailla pieniä eläinveistoksia.

"Kotkassahan ei ole saaristoa?" Toimittajan kysymys kuulostaa kotkalaisen korvaan hassulta, mutta kertoo siitä, että itäisen Suomenlahden rannalla sijaitseva Kotka on matkailukaupunkina jäänyt tuntemattomaksi ja läntisten Hangon ja Tammisaaren varjoon.

Helsingistä ajaa Kotkaan moottoritietä puolessatoista tunnissa ja etäisyys on suunnilleen sama kuin Hankoon. Perillä on kohteita niin kulttuurinnälkäisille kuin luonnosta kiinnostuneille.

Kotkan kansallinen kaupunkipuisto on yksi Suomen seitsemästä kansallispuistosta ja koostuu monesta eri puistosta.

Sapokan vesipuistoon kävellään portista, jonka muodostavat paperitehtaan kivitelat. Puistossa voi kiertää Sapokanlahden ympäri, kuulostella entisen hyppyrimäen rinteeseen tehdyn vesiputouksen solinaa ja bongailla Hannele Kylänpään tekemiä pieniä eläinveistoksia. Kannattaa myös kiivetä Pookin mäelle vesiputouksen yläpuolelle, missä on näyttely kaikista suomalaisista kivistä.

Sapokasta voi kävellä rantaa pitkin Katariinan Meripuistoon, missä on muun muassa nähtävillä pienoismallit Suomen majakoista ja upeita piknik-paikkoja.

Kotkan keskustaa halkova kahden kilometrin veistopromenadi on varsinainen taidekävely. Toinen toistaan hienommat ja hauskemmat veistokset yllättävät kulkijan – kaikkiaan veistoksia on kaupungissa nelisenkymmentä.

Jos haluaa kävellä luonnossa, kannattaa suunnata Mussaloon ja kiertää Santalahden luontopolku. Hyvin merkitty reilun kahden kilometrin lenkki kiertää vaihtelevissa maisemissa metsästä kallioisille merenrannoille.

Riitta Mustonen

Katariinan Meripuistossa on nähtävillä Suomen majakoiden pienoismallit.

Jos sää ei suosi puistokävelyä, Kotkassa on mielenkiintoisia museoita. Merikeskus Vellamossa on meneillään Kohtalona Ruotsinsalmi -näyttely, mutta museossa on paljon muutakin katsottavaa merivartioveneestä hääpukuihin.

Merikeskuksen naapurissa on Kotkan Puuvenekeskus. Paikka on avoinna yleisölle ja veistämön työaikana pääsee seuraamaan, miten ammattilaiset työskentelevät veneiden kimpussa. Nähtävillä on myös upeita venekaunottaria.

Kotkan Maretariumissa suomalaiset kalat uiskentelevat luonnonmukaisessa akvaariossa. Siellä voi tutustua niin sorvaan, sulkavaan ja siikaan kuin töröön, turpaan ja mutuun. Kassalta saa mukaansa kalojen bongauslistan.

Jaana Kankaanpää

Merikeskus Vellamo valmistui Kotkan Kantasatamaan vuonna 2008. Siellä sijaitsevat Suomen merimuseon, Kymenlaakson museon, Merivartiomuseon ja Kotkan kulttuuri- ja tapahtumapalvelut.

Langinkosken keisarillinen kalamaja on suosittu retkikohde Kotkan lähistöllä. Sinne johtaa Kotkasta Kymijoen vartta pitkin pyöräilyreitti, ja jos haluaa pidentää pyörämatkaa, niin jonkin matkan päässä on Siikakosken kalastusalue. Noin 14 kilometrin pyöräilyn jälkeen voi pitää tauon Siikakosken rannalla Villa Munkholmassa, viihtyisässä kahvilassa.

Riitta Mustonen

Suomen kymmenet kalalajit uiskentelevat Maretariumin luonnonvesialtaissa.