Katso videolta, mitä ison työväentalon kunnostaminen talkoilla vaatii

Veikko Niittymaa

Entisöinnistä palkittu Mäenpään työväentalo seisoo korkealla mäellä Punkalaitumen taajaman länsipäässä.

Mäenpään työväentalon salissa, kivenheiton päässä Punkalaitumen kirkosta, seisoo tyytyväistä väkeä.

Yli neljän vuoden ja tuhansien talkootuntien urakka on saatu päätökseen ja 112 vuotta korkealla mäellä seisonut työ­väentalo on taas kunnossa, toteaa työväen­yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Mäkelä ja talkoolaiset Irma Rantanen, Hanna Ropponen ja Jouko Valonen nyökyttelevät vieressä.

Työväentalo on rakennettu Punkalaitumen taajaman länsi­päässä olevalle korkealle mäelle vuonna 1908. Ensimmäiset vuosi kymmenet rakennus näkyi kauas, mutta nyt se on peittynyt puiden ja pensaiden taakse.

”Kylän raitti näkyisi, jos naapuri kaataisi puut tuosta rajalta”, Mäkelä miettii.

Juhlasali on lähes alkuperäisessä asussa. Lattia hiottiin ja vahattiin. Sen jälkeen sisään kannettiin vanhat penkkirivit vuodelta 1941. Penkit on tehty elokuvateatterin tarpeisiin.

Viranomaiset katsoivat, että irtopenkit eivät käy.

Elokuvien näyttäminen oli palovaarallista ja penkkien piti pysyä paikoillaan, jos väki lähtisi ryntäämään ulos, Valonen kertoo.

Kari Salonen

Talkoolaisilla on aihetta hymyyn. Vuoden 2020 seuratalojen kunnostuspalkinto on plakkarissa ja talo taas lähes uudenveroisessa kunnossa, Irma Rantanen, Hanna Ropponen, Jouko Valonen ja Jouko Mäkelä iloitsevat.

Mäkelän mukaan on ollut etu, että yhdistys on ollut vähissä varoissa. ”Rakennusta ei ole pilattu.” Salin lämmitystä varten on edelleen alkuperäinen ja toimiva ”kirkkokamiina”.

Työväentalo oli vilkkaassa käytössä 1970-luvun alkuun saakka, mutta sitten se hiljeni vuosi­kymmeniksi. Aktiivit pitivät kuitenkin talosta huolta.

Viime vuosikymmenellä mukaan tuli uutta väkeä ja ajatus rakennuksen kunnostamisesta virisi, Mäkelä kertoo.

Nyt paikat ovat kunnossa ja näyttää siltä, että käyttöäkin on. Taloa vuokrataan edullisesti. Kunnan kanssa on sovittu, että kuntakin käyttää tiloja.

Kari Salonen

Salia lämmitetään alkuperäisellä vuodelta 1908 olevalla "kirkkokamiinalla".

Alun perin talo henki vahvasti työväenaatetta ja tornista soitettiin työväenlauluja vappuisin, kun väki marssi talolle. Työväenaate on muiden aatteiden tapaan jäänyt taka-alalle eikä sitä välttämättä huomaa toiminnassa.

Vintiltä löytyy kuitenkin historiaa kuten Leninin ja Stalinin kuvat. ”Alakertaan esille niitä tuskin enää tuodaan.”

Kari Salonen

Työväentalon vintiltä löytyi entisöinnin yhteydessä talon historiaa kuten Leninin ja Stalinin kuvat.