Video: Kovan talven näännyttämä nuori maakotka pelastettiin järven jäältä – Näin ilmojen kuningas Lyyli toipui Kainuussa ja lensi takaisin vapauteen muisto ihmisistä mukanaan

Miska Puumala

Vesa Hyyryläisen ja Heljä Pylvänäisen hoivissa toipunut maakotka palasi vapauteen lähetin selässään.

Oli kylmä talvipäivä, kun kalaverkkoja kokenut kuhmolainen Ossi Piirainen kohtasi jäällä hätkähdyttävän näyn.

Saaren päässä olleiden kalanperkeiden äärelle oli lehahtanut iso petolintu, jota hän luuli ensin merikotkaksi. Pian Piirainen havaitsi, että jotakin oli pielessä. Lintu ei ihmisen kohdattuaan lähtenytkään lentoon vaan hypähteli kauemmas.

Tieto linnusta kulkeutui nopeasti biologi Vesa Hyyryläiselle. Hänellä on pitkä kokemus vahingoittuneiden ja heikkokuntoisten lintujen kuntoutuksesta puolisonsa Heljä Pylvänäisen kanssa kotitilallaan Kainuussa.

Jäällä loikkinut, Lyyliksi nimetty potilas oli kuitenkin harvinainen tapaus.

Lyyli on kaksivuotias maakotkanaaras. Sulkapeitteeseen pesiytyneet väiveet ja kuopat lentolihaksissa kielivät, että se oli heikossa kunnossa.

”Rankka talvi ja nuori lintu, joka vasta harjoittelee saalistamista. Se ei ollut siinä onnistunut.”

Eläinlääkärissä Sotkamossa todettiin, että linnulla oli hyvät mahdollisuudet toipua, sillä luustossa ei ollut vikaa.

Keittiössä Lyylin siipien kärkiväliksi mitattiin kaksi metriä. Sille 185-senttinen hoitajakin jää toiseksi.

Lyyli palautti muutamassa viikossa liki kolmanneksen painostaan popsimalla kokonaisia, nyljettyjä kalkkunoita. Väiveet häädettiin loiskarkotteella.

Kun Hyyryläinen näki linnun lehahtavan lentoon hoitohuoneessa ensimmäisen kerran, hänet valtasi luottavainen olo. Lyyli kyllä selviäisi.

Miska Puumala

Maakotka Lyylin selässä kulkee 50 gramman painoinen lähetin.

Kotkan vapauttamisessa ei kannattanut aikailla: on meneillään kotkien pariutumisaika, ja Lyyli on iässä, jolloin se saattaa pariutua ensimmäistä kertaa elämässään.

Lyyli ei kuitenkaan lennä tiehensä jälkiä jättämättä, sillä sen selkään kiinnitetään lähetin.

Aikuinen maakotka on äärimmäisen vaikeaa pyydystää, Hyyryläinen virkkoo. Arkoja lintuja on vaikea yhyttää edes pesällä poikasten rengastusten yhteydessä. Nyt tilaisuus oli ohittamattoman otollinen.

Lähettimen avulla saadaan tärkeää tietoa maakotkien liikkeistä.

”Ei ole varmaa, onko lintu edes paikallinen, se saattaa olla itärajan takaa Kuolan niemimaalta.”

Lähetin asennettiin Varsinais-Suomen ely-keskukselta saadun erikoisluvan turvin. Se piipittää linnun selässä muutaman vuoden.

Hyyryläisellä on paljon kokemusta lähettimistä. Hän on johtanut vuodesta 2008 lähtien Kainuussa Sääksisäätiön tutkimus- ja suojeluhanketta, jossa lähettimiä on asennettu useille sääksille. Tietoa hyödynnetään maakunnan tuulivoiman suunnittelussa ja kaavoituksessa.

”Lähetinten vaikutuksista on tehty paljon tutkimuksia, joiden mukaan ne eivät haittaa lintujen normaalielämää. Kotkan lähetin painaa noin 50 grammaa, mikä on vain noin prosentti linnun painosta.”

Miska Puumala

Vesa Hyyryläinen, luontokärpäsen purema ahtaajan poika Haminasta, on päätynyt Kainuuseen auttamaan lintuja.

Lyyli vapautettiin viime perjantaina, sadan kilometrin päässä löytöpaikastaan. Vapautusta varten Hyyryläinen suojautui 5–6-senttisiltä kynsiltä hitsaajan hansikkaiden avulla.

Täysiin voimiinsa vahvistunut kotkanaaras lehahti vaivatta tiehensä. Lentävän maakotkan liikehdintää katsoessaan Hyyryläiselle tulee mieleen gebardi. Lintu näyttää sirolta, mutta olemuksessa on jäntevyyttä ja iskuvoimaa.

Miska Puumala

Linnun massa kasvoi hoidossa.

Hänelle maakotkat ovat maisemaa hallitsevia lintujen kuninkaita. Niiden pesät ovat valtavia risulinnoja.

Tämänkin jutun kuvat ottanut Miska Puumala kuvasi kymmenen vuotta sitten, kun Hyyryläinen istui yöllä puussa maakotkan kolmimetrisessä pesässä poikanen käsissään.

”Sillä hetkellä tunsin, miten suurta kaikki on – ja kuinka ihminen on niin pieni”, Hyyryläinen sanoo.

Lentokyvyttömän maakotkan löytänyt kuhmolainen Ossi Piirainen (vas.) saapui todistamaan sen vapautusta. Täydessä ryhdissään 5,5-kiloiseksi vankistuneen linnun kiinni ottaminen ja pitely käyvät työstä, kertoo lintua kotitilallaan Kainuussa hoitanut Vesa Hyyryläinen.