Lavoilla tanssitaan ehkä vasta elokuussa – "Lainaa on saatu, puskurirahan turvin pärjätty, osaa kävijöistä kiellettiin viime kesänä käyttämästä kotitalonsa hissiä"

Eija Mansikkamäki

Tanssilavat odottavat tilannetta, kun ovet saa pitää auki.

Tanssilavakansa menetti liikuntaharrastuksensa vuosi sitten, ja vaikka muutamia tansseja ehdittiin kesällä 2020 järjestää, normaalia iltaa ei nähty.

”Yhdet tanssit ehdimme pitää ennen koronaa ja elo–syyskuussa muutamat”, sanoo Sotkamon Nuorisoseura ry:n puheenjohtaja Maija Granqvist. Seura pyörittää sotkamolaista Naapurivaaran Huvikeskusta.

Tavallisesti vuoden mittaan tanssitaan yli 30 kertaa. Myös muita tapahtumia järjestetään.

”Nyt emme ole tehneet suunnitelmia. Avaamista ajateltiin pääsiäisen jälkeen, mutta siitä on luovuttu. Ehkä juhannuksena, ehkä ei vielä heinäkuussakaan.”

Viime syksynä väkeä oli kovin vähän ja ihmiset olivat peloissaan. Yhtä pariskuntaa oli kielletty käyttämästä kerrostalon hissiä, kun heidän oli nähty käyneen tansseissa.

Kainuun tautitilanne on hyvä, mutta tautia on tavattu Terrafamella ja Kainuun prikaatissa.

”Tansseja ei aloiteta ennen kuin rokotukset ovat edenneet ja tartuntojen määrä pienempi.”

Huvikeskusta pyörittävä nuorisoseura on saanut valtiolta noin 40 000 euroa koronatukia ison kiinteistön ylläpitoon.

”Lainaakin on saatu, ja tarkoitus on jatkaa tanssitoimintaa.”

Tavallisesti 500 000–800 000 euron liikevaihto on nyt nolla. Se heijastuu paikalliseen ravi-, pesäpallo-, vammais-, perhe- ja 4H-toimintaan, joita on avustettu ja joille on tarjottu tapahtumatilaa.



”Tansseja ei voida pitää niin kauan kuin kävijämäärän rajaus on kuudessa hengessä ja ravintoloiden rajoitukset voimassa eli kesäkuun lopulle. Meillä on A-oikeudet, mutta vaikka emme olekaan perinteinen tanssiravintola, tottelemme samoja säännöksiä kuin yökerhot”, kertoo nurmijärveläisen Ruusulinnan yrittäjä Marika Lehtinen.

Lava on yksi ruuhka-Suomen suurimpia ja suosituimpia. Tansseja on ympäri vuoden perjantaisin ja lauantaisin, illan mittaan käy 400–500 tanssijaa, joskus tuhatkin. Viime syksynä kävijämäärät jäivät pienemmiksi, vaikka meno oli hakuriveineen muuten normaalia.

Vuodessa on siis menetetty sadat tanssit ja puolen miljoonan euron liikevaihto.

”Toivoakaan minkäänlaisesta paremmasta ei ole annettu, ja meidän katseemme on kiinnitetty elokuuhun. En usko, että muutkaan lavat saavat avata ennen heinäkuuta.”

Ohjelmat tälle vuodelle on varattuna ja tanssit alkavat, mikäli ne voidaan järjestää.

Lähiajan valopilkkuja ovat kiinteistön juokseviin kuluihin saatu valtion kustannustuki ja Kikka-elokuva.

”Sitä tullaan kuvaamaan meille pariksi päiväksi, mutta muuten pidämme ovet kiinni.”

Vuokratuloa noruu samalla tontilla olevista halleista. Lehtinen ei ole kuullut tanssilavojen pysyvistä sulkemisista, omistajanvaihdoksista ja kylpylöiden kaatumisista kyllä. Myös pienten piirien salatansseista on tihkunut tietoa.

”Puskurirahan turvin on pärjätty, mutta katsotaan nyt, mihin asti tätä kurjuutta jatkuu.”