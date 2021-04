Ihmiset & kulttuuri

Vedettävä kanavaani vai petovarma kanamökki? Toimiva kotikanala on tontin komistus ja eläinten ilo – nämä asiat suunnittelussa kannattaa huomioida Ihmiset & kulttuuri Harrastekanalan pito tuo vastuuta muustakin kuin rakentamisesta.

Reetu76

Liikuteltava kanala takaa asukkailleen tuoretta kuopsuteltavaa. Poriin valmistuneen, traktorilla vedettävän kanavaanin ulkoiluaitaus on nostettavissa ja laskettavissa vinssin avulla. 9-neliöisessä kanalaosassa on lattialämmitys ja eteistilassa säilytystilaa. Kanalan lattia on vedenpitävä ja pohjassa on luukku pehkun poistoa varten.

Harrastekanalan voi toteuttaa monilla tavoilla. Käsistään kätevä rakentaa sellaisen itsekin. Perussääntö on, että harrastekanoilla pitää olla suojaa, orsia, vettä ja kylpypaikka, luettelee Siipikarjaliiton toiminnanjohtaja Hanna Hamina. Suositeltava eläintiheys on pienempi kuin tuotantokanaloissa: noin neljä lintua neliömetrillä. Pesiä tulee olla vähintään yksi neljää kanaa kohden. Ruoka-astian luona pitäisi olla tilaa vähintään neljä senttiä per kana. Jos kanat syövät kourusta, tilasuositus on kymmenen senttiä kanaa kohti. Kanat tarvitsevat suojaa myös vedolta, sateelta ja pedoilta. Ulkotarha olisi hyvä verkottaa kauttaaltaan, ja verkon silmäkoon on oltava alle 25 milliä. Kattoa myöten verkotettua aitausta on mahdollista käyttää myös lintujen ulkonapitokiellon aikaan, mikäli asiasta tekee ilmoituksen kunnaneläinlääkärille. Pesämateriaalina toimii hyvin heinä tai olki. Kanoille on oltava kylpypaikka, jossa on joko hiekkaa tai turvetta. Kanoille tulee varata myös ylimääräinen lämmönlähde kylmiä kelejä varten. Se voi olla esimerkiksi lämpölamppu. Kanalaan kannattaa lisäksi asentaa valot. Lattian kuivikkeena toimii yleisimmin turve tai kutterilastu. MT keräsi lukijoilta kokemuksia kotikanaloista. Vastauksista löytyi kekseliäitä ja käytännöllisiä ratkaisuja. Porin Laviaan valmistui toissakesänä liikuteltava Kanavaani, jota vedetään traktorin voimin pitkin peltoa. ”Näin kanat saavat aina tuoretta syötävää ja kuopsuteltavaa”, kertoo nimimerkki Reetu76. Tamperelainen Hannu taas rakensi pihaan tyylikkään, eristetyn pienkanalan ympärivuotiseen käyttöön. ”Kanala on sisäpuolelta kokonaan maatilavanerilla vuorattu, joten se on helppo siivota”, hän kertoo. Paloturvallisuuden vuoksi kanala on lämmitetty niin sanotuilla putkilämmittimillä. Ulkoilutila muodostuu kanalan alle jäävästä, pilareilla tuetusta alueesta sekä kanalan viereen tehdystä tarhasta, jossa on valokate, hän kertoo. Ikkunallisella seinällä on kansi, jonka takaa pääsee helposti noukkimaan munat pesistä. Kanalaan sisään pääsee sivuovesta. Kolmannella seinällä Hannun kanalassa sijaitsee luukku, josta saa ulos orsien alla olevat kakkalaatikot. Takaseinällä ovat kanojen kulkuaukko ja ulkotarha. Kanalassa asustaa tällä hetkellä yhdeksän kanaa ja kukko. Rodultaan ne ovat kaikki suomalaisia maatiaiskanoja: iittiläisiä ja tyrnäväläisiä sekä näiden sekoituksia. Vuoraamalla seinät lisäksi tiheäsilmäisellä rappausverkolla Hannu on huolehtinut kotikanalassaan siitä, että kutsumattomat vieraat pysyvät poissa. Todisteena hänellä on video turhautuneesta ilveksestä, joka kävi keskellä päivää kiertämässä tarhaa ja etsimässä keinoa päästä välipalalle – turhaan. Hannu, Tampere Ympärivuotiseen käyttöön rakennettu, yhdeksän kanan asuttama kanala pitää pedot loitolla. Kanala tuottaa vaatimattomasti etenkin kylmään vuodenaikaan, mutta parhaimmillaan voi tulla puolikin tusinaa munaa päivässä, tamperelainen Hannu kertoo. ”Tärkeintä omissa munissa on niiden maku.” Harrastajilla on iso merkitys alan imagon kannalta, Hanna Hamina kertoo. Oma kanala opettaa arvostamaan kanoja ja kananmunia. ”Mutta harrastus pitää toteuttaa vastuullisesti.” Koronavuoden seurauksena on noussut esiin ilmiö, jossa ihmiset hylkäävät siipikarjaa, jota ei halutakaan pitää. Suomesta löytyy myös kanarotuja, joita ei virallisesti ole tuotu maahan. Tarttuvat taudit ovat riesa. Harrastekanoilla esiintyy eläintauteja, joita suomalaisissa tuotantokanaloissa ei tavata lainkaan. Kotikanaloissa leviävät esimerkiksi mykoplasmat. Kotikanalasta kannattaa ottaa salmonellanäyte vähintään kerran vuodessa. Näytteenotto on pakollinen, jos munia luovuttaa ulkopuolisille. Jos kanoja on yli 50, näytteitä pitää ottaa kahdesti vuodessa. Tiedossa on, että kaikki kanojen pitäjät eivät myöskään rekisteröi kanojaan. ”Kukon kiekumista kuuluu, mutta alueella ei ole yhtään rekisteröityä kanalaa”, Hamina kertoo. Jokainen leikkimökki ei ole potentiaalinen kanala: ”Pitää varmistaa kunnan rakennusvalvonnasta, onko tilan muuttaminen kanalaksi ok.” Naapurisovun kannalta on myös hyvä varmistaa, häiritseekö aamuisin kiekuva kukko naapureita. Marcus, Kangasala Kangasalla asuvalla Marcuksella on taajamassa leikkimökissä kaksi kukkoa ja 4 kanaa. Naapurisopu säilyy, kun kukot päästää ulos vasta yhdeksän aikaan kiekumaan. Mökki on eristetty ja lähelle on vedetty netti, jonka kautta lämpötilan seuranta ja lämmittimet menevät päälle. Lintuja voi myös katsoa kameroista. Asukkaina on kaksi silkkikanaa ja neljä kääpiökochia. Tipuja on suunnitteilla. Tänä vuonna siipikarjan ulkonapitokielto alkoi poikkeuksellisen aikaisin, 12. helmikuuta. Kielto jatkuu toukokuun loppuun. Syynä on lintuinfluenssa, jonka vuoksi esimerkiksi Ruotsissa on pitänyt lopettaa yli miljoona kanaa. Suomalaiset tuotantokanalat ovat toistaiseksi välttyneet taudilta. Kun ilmat lämpenevät, harrastajien sormet voivat syyhytä päästämään linnut pihalle. Siipikarjaliitossa toivotaan, että harrastajilta löytyy nyt malttia. ”Koskaan tilanne ei ole ollut niin vakava kuin tänä keväänä. Tauti on todella ärhäkkä ja monet lintulajit voivat kantaa sitä”, Hanna Hamina sanoo. Esimerkiksi valkoposkihanhet levittävät virusta ja niiden päämuutto on vasta toukokuussa. ”Jos rakastaa kanojaan, ne on syytä pitää nyt sisällä.” Toivolan kanala, Puolanka Toivolan kanala on rakennettu talviasuttavaksi puuvarastosta. Katetussa ulkotilassa linnut saavat ulkoilla myös talvella. Lintuja on parisenkymmentä. ”Aluksi oli ajatus, että yksi kukko ja kolme kanaa riittää, mutta toisin pääsi käymään”, kuvan lähettäjä kertoo. Aiheet harrastekanala kanala lattiakanala