Metsätuet mullistuvat: Uusi kokeilu palkitsee lopputuloksesta
Tulokseen perustuvilla tuilla kannustetaan maanomistajia vahvistamaan luonnon monimuotoisuutta.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Metsänhoito
3.12.2025
10:45
Jarmo Palokallio
Artikkelin aiheet
Metka-tuki
taimikonhoito
ennallistaminen
Puuteollisuus Metsätalous ja hakkuut
Metsätalous ja muu metsätalous
Metsänhoito ja metsätalous
Metsänomistajat
