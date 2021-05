Ihmiset & kulttuuri

Afrikan tähden keksijä oli 21-vuotias, kun peli ilmestyi – aihe löytyi uutisista ja englanninkielisestä kartasta Ihmiset & kulttuuri Kari Mannerlan kehittämä Afrikan Tähti täyttää syksyllä 70 vuotta.

Jarkko Sirkiä

"Maailmalla on paljon seitsemänkymppisiä pelejä Cluedosta Monopoliin. Suomalaisena pelinä Afrikan Tähti on tässä ikäluokassa ainokaisia, joka on näin elinvoimainen", Pelikon tuoteryhmäjohtaja Jenni Jalava sanoo.

Punnat on jaettu, aseta nappulasi Cairoon tai Tangeriin. Pelitaktiikat vaihtelevat, osa lähtee meriteitse, osa kerää kaikki nappulat matkan varrelta ja joku kiiruhtaa ilmojen halki Capetowniin. Tuntuuko tutulta? Lähes jokainen suomalainen on todennäköisesti joskus pelannut Afrikan Tähteä. Koko perheen klassikkolautapeli täyttää jo 70 vuotta. Ensimmäinen Afrikan Tähti julkaistiin syksyllä 1951. Nuori helsinkiläinen Kari Mannerla oli lukenut maailman suurimmasta timantista ja hän sai käsiinsä englanninkielisen Afrikan kartan. Sieltä Mannerla valitsi umpimähkään jännittävältä kuulostavia paikannimiä. Käännettävät ja sekoitettavat nappulat lisäsivät jännitystä. Kukaan ei tiedä, saako käsiinsä rosvon, hevosenkengät vai säihkyvän timantin. Edesmenneen Kari Mannerlan (1930–2006) tytär Meri Mannerla-Magnusson vastaa nykyään Afrikan Tähden tekijänoikeuksista kolmen muun sisarensa kanssa. Kari Mannerla oli vain 21-vuotias kun Afrikan Tähti ilmestyi, mutta yritteliäs nuorukainen aloitti ja pelien tekemisen kotinsa kellarissa jo 14-vuotiaana. Lelut olivat sodan jälkeisen säännöstelyn ulkopuolella. "Afrikan Tähti oli pitkän tuotekehittelyn huipentuma. Isä esimerkiksi kokosi ja myi erilaisia sähkömekanoita ja taikatemppusarjoja, teki ristikoita ja kirjoitti lehtiin seikkailukertomuksia", Mannerla-Magnusson kertoo. Hän myi jopa raketteja ja yksi ilotulite räjähti postiautossa. Henkilövahingoilta onneksi vältyttiin, mutta nuori mies sai kuitenkin tästä sakot käräjillä. Ennen Afrikan tähteä Mannerla suunnitteli esimerkiksi lautapelit: Gangsterit kiinni, Radiumtaistelu Marsissa, Merien kauhu ja Inkan Aarre. Niistä ei tullut Afrikan Tähden kaltaisia kestosuosikkeja. Meri Mannerla Magnussonin arvion mukaan Afrikka kehittyi lautapelin aiheeksi yleisestä sodan jälkeisestä kaukokaipuusta. Hän ottaa esimerkiksi Casablanca-elokuvan ja Tarzanit. Afrikan Tähden tehdessään Mannerla oli jo töissä mainostoimistossa, jonka kuvasto varmasti vaikutti myös peliin. Hän tarjosi Afrikan Tähteä kustannettavaksi suurelle kirjapainotalolle Tilgmannille. Hinnasta neuvoteltiin peräti kaksi vuotta. Kari Mannerla tyytyi melko vaatimattomaan palkkioon kymmenentuhannen pelin painoksesta. Hän osasi kuitenkin asettaa ehdoksi, että seuraavista painoksista sovittaisiin erikseen. Jo seuraavana vuonna Afrikan Tähteä painettiin uudet kymmenentuhatta kappaletta. Pelistä on julkaistu myös Mannerlan myöhemmin suunnittelemia versioita; palapeli, muistipeli, korttipeli, minipeli ja matkapeli. Varsinaisen elämäntyönsä Kari Mannerla teki mainostoimisto SEK:ssa, josta hän jäi hallituksen puheenjohtajan paikalta eläkkeelle 55-vuotiaana 1985. Eläkepäiviksi hän muutti vaimonsa kanssa maalle Sipoon saaristoon. "Hän perusti sinne puutarhan, vaelteli metsissä ja poimi mustikoita. Isä ei ollut seuramies, vaan nautti mieluummin luonnosta", Mannerla-Magnusson kertoo. Tilgmannin lopetettua pelien markkinoinnin 1971, Afrikan Tähden kustannus siirtyi Paletille ja vuonna 1992 sen seuraajalle Pelikolle. Nykyään Afrikan Tähden kustannusoikeus on suomalaisella Martinexilla, joka osti Pelikon peliliiketoiminnan vuonna 2003. "Maailmalla on paljon seitsemänkymppisiä pelejä Cluedosta Monopoliin. Suomalaisena pelinä Afrikan Tähti on tässä ikäluokassa ainokaisia, joka on näin elinvoimainen", Pelikon tuoteryhmäjohtaja Jenni Jalava sanoo. Kari Mannerlan kehittämä seikkailupeli valmistetaan Raision pelitehtaalla ja pahvit tulevat Kyröstä ja Äänekoskelta. Jalavan mukaan syksyllä julkaistaan juhlavuoden erikoispainos, puinen Afrikan Tähti. Huhtikuussa ilmestyi jo Afrikan Tähden juhlapainos. Sen värikylläisen kuvituksen on suunnitellut taiteilija Matti Pikkujämsä. Hän halusi tehdä Afrikan Tähden erikoispainoksesta räiskyvän, nuorekkaan ja spontaanin, koska sellaisia nykyiset 70-vuotiaat ovat. "Afrikan Tähti on minullekin pyhä asia. Yhtenä yönä maalasin peliä etiopialaisen jazzin soidessa. Tein Spotifyhin soittolistan Afrikan Tähden hengessä. Esimerkiksi Laila Kinnusen Afrikan Tähdestä tuli minulle voimabiisi", Pikkujämsä kertoo. Lähde: Martinex ja Afrikan Tähti jo 70 vuotta – virtuaalinen tiedotustilaisuus. Afrikan Tähti Afrikan Tähti on Kari Mannerlan (1930–2006) keksimä ja laatima lautapeli. Ensimmäinen Afrikan Tähti tuli painokoneesta syksyllä 1951. Ensimmäinen painos oli nimeltään Kadonnut Afrikan Tähti.

Historian aikana peliä on myyty yli neljä miljoonaa kappaletta. Vuonna 1956 ensimmäinen kansainvälinen Afrikan Tähti julkaistiin Norjassa. Peliä on aikojen saatossa käännetty kuudelletoista kielelle ja se on edelleen myynnissä myös ulkomailla.

Lautapeli on nimetty maailman suurimmasta Cullinan-luonnontimantista timantista leikatun ja hiotun ”Afrikan suuri tähti” –jalokiven mukaan.

Vuonna 1985 Afrikan Tähti sai kunnian olla ensimmäinen suomalainen lisenssipeli, kun siitä tehtiin digitaalinen versio Commodore 64:lle. Lisäksi siitä on tehty oma digitaalinen versio mobiililaitteille.

1996 julkaistiin Suomessa Kari Mannerlan suunnittelema Afrikan Tähti -korttipeli, jonka kustantaja oli Peliko Oy. Pelikon liiketoimintakaupan myötä kustannusoikeus siirtyi vuonna 2003 raisiolaiselle Martinexille

2005 järjestettiin Martinexin ja Suomen Linnanmäen lelumuseon yhteisprojektina pelin ensimmäiset MM-kilpailut Linnanmäellä ja julkaistiin niin ikään Mannerlan kehittämä sisarpeli, Etelä-Amerikkaan sijoittuva Inkan Aarre.