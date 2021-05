Tea Jääskeläinen oli tyytymätön joogatuotteiden laatuun ja alkoi valmistaa niitä itse, nyt Sarwa Yoga on Pohjoismaiden suurin joogatyynytehdas

"Made in China on se, miltä haluan pelastaa maailmaa", Tea Jääskeläinen sanoo. Bolstereiden pellavat kudotaan Lohjalla, mutta täytteenä on liettualaista tattariakanaa.