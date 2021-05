Suukopua, turhautumista ja yksinäisyyttä – korona kiristi puutarhaharrastajien hermoja mutta nyt alkaa helpottaa

Korona on kiristänyt Hyötykasviyhdistyksen jäsenten hermoja. Helsingin Annalassa odotetaan kesää jo malttamattomasti.

Kari Salonen

Hyötykasviyhdistyksen toiminnanjohtaja Katja Uski kertoo, että olkipaaleista saatava kate säilyttää keväisin hyvin maan kosteuden. Toisaalta se pitää mullan myös viileänä ja kate on poistettava muutama päivä ennen istuttamista. Uski kuvattiin 4.5.

Vaikka puutarhurit saavat kasveistaan ymmärtäväistä ja kiitollista juttuseuraa, on koronan aiheuttama eristyneisyys koetellut Hyötykasviyhdistyksen jäsenten hermoja. Toiminnanjohtaja Katja Uski vastailee soittoihin päivittäin.

"Jäsenistö on soitellut jutellakseen kuulumisia ja saadakseen tietysti samalla neuvontaa ja kannustusta harrastukseen. Korona on pienentänyt monen sosiaalista verkostoa. Yksinäisyys tuo mukanaan toivottomuuden ja tunteen siitä, ettei jaksa."

Samaan aikaan esimerkiksi terveyskeskusten tarjoamia palveluita on rajattu. Pahin tilanne oli viime keväänä, kun yli 70-vuotiaat tunsivat olevansa vankeina kodeissaan.

"Puutarha, pihat ja puistot ovat myös tällaisessa kriisissä valtavan tärkeä voimavara. Esimerkiksi taimien kasvatuksella voi helposti ilahduttaa myös muita", Uski kuvailee.

Innostuksessa on ollut myös varjopuolia. Viime vuonna monet taimet ja siemenet myytiin loppuun.

Tänä keväänä Hyötykasviyhdistyksen kauppajonossa hermot ovat välillä kiristyneet, sillä sisään on otettu tilan pienuuden vuoksi vain kaksi asiakasta kerrallaan.

"Siitä on seurannut suukopua. On esimerkiksi epäilty, että toisen asiakkaan aviomies on mukana vain turhana seuraneitinä", Uski naurahtaa.

Hankalampi ongelma on puistojen ja muiden luontokohteiden, kuten kansallispuistojen, roskaantuminen.

"Ihmiset eivät ehkä ymmärrä, että roskien siivoamiseen käytettävä raha on aina pois esimerkiksi istutuksista", Uski muistuttaa.

"Olen viettänyt paljon aikaa Japanissa: Minusta on upeaa, kuinka paikalliset arvostavat ympäristöään. Roskia ei näy missään, vaikka asukastiheys on huomattavasti Suomea korkeampi."

Nyt henkinen puristus alkaa pikkuhiljaa hellittää. Hyötykasviyhdistys odottaa kesän tapaamisten käynnistyvän varovaisesti mutta vilkkaina.

"Jouduimme jättämään vuoden suurimman tapahtuman eli toukokuisen taimitorin väliin kahtena vuotena peräkkäin. Kesän alussa järjestämme kuitenkin joitakin tapahtumia matalalla profiililla", Uski kertoo.

"Olemme varautuneet jakamaan ihmisiä pieniin ryhmiin niin, että kokoontumisrajoitukset tulee huomioitua."

Hyötykasviyhdistyksen puutarhassa Annalassa on joka tapauksessa monenlaista ihanaa nähtävää. Alueelta löytyy teemapuutarhoja ja esimerkiksi Iiristarha, jonne on istutettu kymmeniä erilaisia iiriksiä. Lähistöllä kasvaa Helsingin laajin, yhtenäinen tammimetsä.

Erilaisia taimia esikasvatetaan historiallisessa talvikasvihuoneessa eli orangeriassa, jossa on myös vaikuttava kokoelma erilaisia pelargonioita ja huonekasveja.

Tomaatit siirretään myöhemmin ulkokasvihuoneeseen. Trendikkään kasvin suosituin siemenlajike on tänä vuonna ollut "sun gold".

Suosittuja lajikkeita ovat olleet myös köynnöspinaatti, jonka siemenet loppuivat Hyötykasviyhdistyksen kaupasta. Se on perinteinen, monivuotinen salaattikasvi.

Annalassa kasvaa myös hittipensaaksi muodostunutta hunajamarjaa, jonka lajikkeet on jalostettu marjasinikuusamasta. Sen luvataan olevan kestävä ja satoisa.

"Kaupan suosituin siemen on tilli 'tetra'", Uski kertoo. "Uutuuskasvit kiinnostavat vanhojen tuttujen rinnalla. Aina kokeilut eivät onnistu, mutta osasta tulee ihania tuttavuuksia."

Orangeriassa kasvaa mittava kokoelma erilaisia pelargonioita. Laji elää tällä hetkellä renesanssiaan.