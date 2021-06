Merkkihenkilöt nähdään karikatyyreinä Naantalin näyttelyssä – aina esikuvat eivät ilahdu: "Jörn Donner sanoi, että hän ottaa mieluummin lahjaksi punaviinipullon kuin tuon piirroksen"

Jaana Kankaanpää

Juha S. Kalliolahti kiinnitti nimikylttinsä Kalervo Kummola -karikatyyrinsä yhteyteen Naantalin Taidehuoneen näyttelyssä.

Sauli Niinistö, Tove Jansson, Donald Trump, Teemu Pukki ja Audrey Hepburn. Nämä ja monet muut kuuluisuudet ovat esillä tänä kesänä Naantalissa karikatyyreina ja pilapiirroksina.

Suomen karikatyristien ja pilapiirtäjien killan Skarppien 12. vuosinäyttely avautui tiistaina Naantalin Taidehuoneella. Naantalissa on esillä karikatyyrejä ja pilapiirroksia 15. taiteilijalta.

Näyttelyssä julkistetaan myös Vuoden karikatyyppi, josta jokainen piirtäjä on tehnyt oman versionsa. Tänä vuonna kunnian sai jääkiekkovaikuttaja Kalervo Kummola.

Valinta osui Kummolaan, koska näyttely piti järjestää alun perin Tampereella "rautakanslerin" kotikaupungissa.

"Etsimme sopivaa paikallista hahmoa, ja Kummola on meritoitunut ja marinoitunut monissa liemissä. Hän on lisäksi aika jämäkän oloinen jyrähtelevä persoona julkisuudessa", Skarppien puheenjohtaja ja pilapiirtäjä Juha Kalliolahti perustelee.

2020 Vuoden karikatyypiksi valittiin kapellimestari Santtu-Matias Rouvali. Kalliolahden mukaan valinnalla on yritetty saada näkyvyyttä ja huomioarvoa näyttelylle. Vuoden karikatyyppi voi valita lahjaksi yhden itseään esittävistä töistä, mutta kaikki valitut eivät ole innostuneet tittelistä.

"Esimerkiksi Jörn Donner sanoi, että hän ottaa mieluummin lahjaksi punaviinipullon kuin tuon piirroksen. Timo Soini taas otti kaiken julkisuuden irti ja kävi näyttelyssä valitsemassa mieluisensa työn", Kalliolahti kertoo.

Useina päivinä näyttelyn aikana Naantalissa on paikalla livepiirtäjiä. He tekevät karikatyyrejä näyttelyvieraista pientä maksua vastaan.

Naantalissa on esillä karikatyyrejä ja pilapiirroksia muun muassa sanomalehtien pilapiirtäjiltä. Esimerkiksi Aamulehden Juha Sihdolta ja Etelä-Suomen Sanomiin piirtävältä Kerberokselta eli Kalevi Laalolta.

Näyttelyyn osallistuvat myös Maaseudun Tulevaisuuden graafikko Timo Filpus ja Maaseudun Tulevaisuuteen pilapiirroksia ja sarjakuvia pitkään tehnyt Pasi Rahikainen. Karikatyyritaiteilijoista kannattaa mainita riihimäkeläinen Teppo Järvi.

Jyväskylässä asuva Timo Filpus aloitti Maaseudun Tulevaisuuden graafikkona toukokuussa. Hän osallistuu Skarppien vuosinäyttelyyn ensimmäistä kertaa.

Filpus on tuonut näyttelyyn karikatyyrit muusikko-Stingistä, kahdesta Skorpions-yhtyeen kitaristista ja Donald Trumpista.

"Piirrän mieluiten karikatyyreja henkilöistä, joilla on jo valmiiksi persoonalliset kasvopiirteet. Niissä on särmää ja rosoa toisin kuin kauniissa ja sopusuhtaisissa kasvoissa", Filpus sanoo.

Ennen MT:tä Timo Filpus työskenteli muun muassa 33 vuotta graafikkona Savon Sanomissa.

Maaseudun Tulevaisuuteen pilapiirroksia tekevä Pasi Rahikainen (vas.) ja MT:n graafikko Timo Filpus ovat Naantalin Taidehuoneen edustalla. Molemmilla on käsissään omat Kalervo Kummola -teokset.

Karikatyyritaiteilija Teppo Järvi on osallistunut joka kerta Skarppien vuosinäyttelyyn. Järveltä on esillä Taidehuoneella muun muassa öljyvärimaalaus Tove Janssonista ja kankaalle tulostettu digitaalinen maalaus Sauli Niinistöstä edesmenneen Lennu-koiransa kanssa. Molemmat hahmot sopivat mainiosti Naantaliin.

Karikatyyri on lähinnä muotokuva eli potretti. Pilapiirros puolestaan pureutuu usein ajankohtaiseen asiaan ja kertoo jonkin vitsin tai tarinan.

"Pilapiirroksen ja karikatyyrin raja ei ole aina selkeä. Myös karikatyyrin käteen voi laittaa esimerkiksi jonkin työvälineen tai harrastuksiin liittyvän symbolin. Silloin se lähentelee jo pilakuvaa", Järvi kuvailee.

Teppo Järvi piirteli jo kouluaikana opettajien kuvia vihkoihin ja työpaikalla hän maalaili tarvittaessa työkavereidensa läksiäislahjoja. Järvestä piti tulla arkkitehti, mutta riihimäkeläinen päätyi kuitenkin kone- ja metallitekniikan insinööriksi.

Päätoimisena kuvataiteilijana Teppo Järvi on toiminut vuodesta 2012 lähtien. Tilaustöitä ja livepiirroksia esimerkiksi häissä, messuilla ja syntymäpäivillä hän on tehnyt jo yli 20 vuotta.

"Harrasteauton rakentaminen vie tällä hetkellä ison osan ajastani. Väliin teen karikatyyreja, että saan rahaa. Joidenkin mielestä kauniita naisia on vaikea piirtää, minä tykkään tehdä niitäkin."

Näyttelyssä on myös karikatyyri Audrey Hepburnista.

Juha Kalliolahti rupesi piirtämään karikatyyreja vasta 11 vuotta sitten käytyään Teuvo Salmisen kurssilla. Salminen tunnetaan yhtenä Suomen parhaista karikatyyritaiteilijoista.

"Pikkupoikana kävin katsomassa iäkästä isoisääni vanhainkodissa. Hän oli aina varannut minulle kynää ja paperia, jotta piirtäisin jotain. Taito unohtui välillä 30 vuodeksi", Kalliolahti kertoo.

Eläkepäiviä viettävä Kalliolahti teki työuransa graafikkona muun muassa Kirjayhtymässä, Otavassa ja Talentum Mediassa. Naantalin näyttelyssä on esillä kolme hänen uudehkoa karikatyyriaan.

Sauli Niinistön perhepotretissa on mukana vielä Lennu-koira. Teemu Pukin ja Joel Pohjanpalon karikatyyrit ovat ajankohtaiset jalkapallon EM-kisojen vuoksi.

"Piirsin Joel Pohjanpalon karikatyyrin jo ennen kuin hän sattui tekemään Suomen ainoan maalin EM-kisoissa. Teemu Pukin karikatyyrissa pohditaan, onko hän huuhkaja vai kanarialintu Norwichin symbolin mukaan."

Viime kesänä Skarppien vuosinäyttely oli esillä Nastolassa, Taidekeskus Taarastissa. Juha Kalliolahti odottaa tämän vuoden tapahtumalle suurempaa suosiota, koska näyttely sijaitsee hyvin keskeisellä paikalla kesäkaupunki Naantalissa.

"Toivottavasti presidenttiparikin vierailisi Kultarannasta Naantalin Taidehuoneella, sillä Sauli Niinistö ja Jenni Haukio ovat esillä aika monessa näyttelyn työssä."

Suomen karikatyristien ja pilapiirtäjien 12. vuosinäyttely 29.6.–18.7. Naantalin Taidehuoneella. Näyttelyn taiteilijat: OlliBull Anikari, Satu Cozens, Timo Filpus, Markku Haapaniemi, Teppo Järvi, Juha Kalliolahti, Erkki Kangas, Kerberos – Kalevi Laalo, Jorma Lampela, Tero Mäkelä, Pasi Rahikainen, Elina Rajala, Juha Sihto, Heimo Suomalainen, Miki Wallenius.

Tero Mäkelän tekemä karikatyyri Juha Hurmeesta.