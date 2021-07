90-luvun komedia Siivoton juttu saa ensi-iltansa Iisalmen kesäteatterissa: "Näytelmä käsittelee ihmisyyttä, ystävyyttä ja yrittämistä lempeällä tavalla"

Jukka Vidgren

Kai Lehtinen (vas.) ja Ari-Kyösti Seppo esittävät komedianäytelmässä kaveruksia Ranea ja Kokkia.

Iisalmen Koljonvirran kesäteatterissa saa ensi-iltansa keskiviikkona 14. heinäkuuta suomalainen komedia Siivoton juttu. Jukka Vidgrenin ohjaama näytelmä on tarina kahden miehen ystävyydestä. Miehet ryhtyvät siivousalan yrittäjiksi lama-ajan Suomessa.

Näytelmän pääosassa nähdään Kai Lehtinen, joka näytteli pääroolissa myös elokuvassa. Toisen pääosan esittää Ari-Kyösti Seppo Kuopion kaupunginteatterista. Näytelmän on käsikirjoittanut Tapio Piirainen, joka on käsikirjoittanut myös vuonna 1997 julkaistun elokuvan.

"Tämä on hyvin lämminhenkinen ja sydämellinen näytelmä, jossa nauretaan hauskoille tilanteille. Niin elokuva kuin tämä näytelmäkin käsittelevät ihmisyyttä, ystävyyttä ja yrittämistä lempeällä tavalla", sanoo Jukka Vidgren.

Näytelmää esitetään 14.7.–14.8. keskiviikosta sunnuntaihin. Katettuun katsomoon myydään lippuja 80 % täydestä kapasiteetista. Yleisöön mahtuu 580 henkilöä, ja koronaturvallisuudesta huolehditaan jakamalla kasvomaskeja ja käsidesiä.

"Ensi-iltaan on enää muutama hassu lippu jäljellä ja myös ensimmäinen näytösviikko on aika varattu. Huomaa, että ihmisillä on voimakas tarve kulttuurin pariin", sanoo tuottaja Salima Peippo Kuopion tuotantotalo Turpatallista.

Näytelmää suositellaan kouluikäisille ja sitä vanhemmille.