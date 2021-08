Kalle Hanhijärvi etsii rinnalleen maanläheistä naista Maajussille morsian-ohjelmasta: "Haluan, että minunkin jälkeen tämä tila säilyy omalla suvulla"

Rami Marjamäki

Sastamalalainen Kalle Hanhijärvi on mukana Maajussille morsian -ohjelman 14. kaudella. Kallen vanha opiskelukaveri Tampereelta ilmoitti viljelijän mukaan parinhakuformaattiin.

Maajussille morsian -ohjelman 14. kausi alkaa tänään MTV3-kanavalla kahdeksan maajussin esittelyjaksolla. Rakkautta ohjelmassa etsii myös sastamalainen viljelijä Kalle Hanhijärvi. Vanha lukiokaveri ilmoitti hänet mukaan suosittuun parinhakuformaattiin.

"Puhuimme joskus kaverin kanssa vitsillä asiasta, mutta oli se kumminkin pieni yllätys, kun ohjelmasta soitettiin. Kyllä mä hetken kelailin, että lähdenkö mukaan", hän kertoo.

Kallella on taustallaan neljä vuotta kestänyt avoliitto, joka päättyi eroon kesällä 2020. Nyt hän kokee olevansa valmis uuden kumppanin etsimiseen ja perheen perustamiseen.

"Olen pitänyt itseäni parisuhdeihmisenä, joten Maajussille morsian tuli sopivaan kohtaan."

Kalle Hanhijärvi on maanläheinen, rauhallinen ja huumorintajuinen mies. Hän kaipaa rinnalleen samantyylistä persoonaa, joka viihtyisi maaseudulla. Maatilan emäntää Kalle ei etsi sanan varsinaisessa merkityksessä.

"Vaikka vastakohdat tasapainottavat vähän toisiaan, en hae kovin räiskyvää naista, koska olen itse rauhallinen."

Hanhijärvi on intohimoinen urheilun harrastaja. Hän lätkii harrastejääkiekkoa, tennistä ja padelia kavereiden kanssa, ja kuntosuunnistuskin on tuttua puuhaa. Nuorempana hän pelasi jalkapalloa kilpatasolla.

"En näe itseäni niin kilpailuhenkisenä, tykkään ennemmin höntsäillä kaverien kanssa. Toivon, että kumppani olisi myös kiinnostunut liikkumisesta ja voisimme nauttia siitä yhdessä."

Kalle Hanhijärvi opiskeli Tampereen teknillisessä yliopistossa konetekniikkaa ja viimeiset neljä vuotta hän on työskennellyt Lojerin tuotekehitysinsinöörinä. Yritys valmistaa sairaalakalusteita Vammalassa.

Maajussi-Kalle vannoo lähityön nimiin, vaikka etätyötä nyt kovasti hehkutetaan.

"Tykkään mennä fyysisesti työmaalle. En pystyisi yhtä hyvään tuottavuuteen kodin nurkkaan rakennetussa etätyöpisteessä."

Maatilan pito on Hanhijärvelle sivutoimi ja mieluinen harrastus. Lantulan kylässä sijaitsevalla tilalla on 50 hehtaaria viljelysmaata ja noin sata hehtaaria metsää. Viljelyksessä on ohraa, kauraa ja vehnää sekä muutama hehtaari luonnonhoitopeltoa.

Hanhijärven mukaan peltoa täytyisi Pirkanmaalla olla lähemmäksi 150 hehtaaria, jotta päätoiminen viljely kannattaisi. Nykyään monet isompienkin tilojen isännät käyvät kodin ulkopuolella töissä.

Vanhemmat eivät mitenkään painostaneet Hanhijärveä jatkamaan tilaa, vaan päätös kypsyi luontaisesti. Sukupolvenvaihdos tehtiin vuonna 2018 ja Kalle opiskeli maatalouden ammattitutkinnon.

Päätalon pesutilaremontin ja maalämmön asentamisen jälkeen työssäkäyvän ihmisen oli helpompi muuttaa Tampereelta pysyvästi Sastamalaan.

Mikäpä Lantulassa on asuessa, sillä se valittiin valtakunnalliseksi vuoden kyläksi 2021. Valintaraadin vakuutti kylän tekemä pitkäjänteinen, laaja-alainen ja suunnitelmallinen kylätoiminta. Kylätoimintaan on esimerkillisesti saatu Lantulassa mukaan kyläläisiä kaikista ikäryhmistä vauvasta vaariin.

Isä ja äiti auttavat yhä Kallea viljelyshommissa, koska hän on arkisin kiinni päivätyössään.

"Vanhemmillani alkaa olla jo ikää, mutta he jaksavat vielä hienosti painaa. Siitä on iso apu."

Hanhijärven Kalle on äidin puolelta tilan yhdestoista sukupolvi ja isän puolelta kymmenes. Sukuviirit ovat vuosimallia 1691 ja 1742.

"Arvostan perinteitä ja omalla tavallaan historia velvoittaa jatkamaan tilapitoa. Haluan, että minunkin jälkeen tämä tila säilyy omalla suvulla."

Nuoren miehen toiveissa on löytää Maajussille morsian -ohjelmasta kumppani, jonka kanssa voisi hankkia jälkikasvua.

"Mietin jo niin pitkälle, että toivoisin lapsesta itselleni jatkajaa. Eihän sitä tiedä, mikä maatalouden tulevaisuus on kymmenen vuoden päästä, mutta kyllä tätä vielä tekee."

Hanhijärvi on laskenut, että hän pystyy viljelytuloilla lyhentämään sukupolvenvaihdoskaupan lainan.

Kalle Hanhijärvi kertoo olevansa kotona viihtyvää tyyppiä. Hän ei kaipaa ulkomaanmatkoja, sen sijaan Lappiin maajussi lähtisi mielellään vaeltamaan kumppanin kanssa. Myös maanviljelypuolesta voisi kehittyä yhteinen harrastus.

"Se on minulle ihan riittävää, että yhteinen perusarki toimii."

Vappu Pimiä on juontanut Maajussille morsian -ohjelmaa MTV3-kanavalla vuodesta 2017 lähtien.

"Kalle on erinomainen esimerkiksi siitä, miksi tätä ohjelmaa tehdään. Hänen tavoitteenaan on tavata ihminen, jonka kanssa voisi viettää loppuelämän", Vappu Pimiä sanoo.

Kalle Hanhijärvi