Mitkä kaksi maata kattavat yli 40 prosenttia maailman sahatavaran markkinoista? Testaa tietosi MT:n visassa!

MT 10 kysymystä 24.09.2021 1. Mikä on suomalaisten turkistilojen tärkein tuotantoeläin? 2. Mitkä kaksi maata kattavat yli 40 prosenttia maailman sahatavaran markkinoista? 3. Kuka näistä kolmesta on sinisten uusi puheenjohtaja? 4. YK:n yleiskokous on ollut syyskuun lopulla koolla New Yorkissa. Kuinka mones kokous tämän vuoden kokous on järjestyksessä? 5. Kuinka monta suomalaista on palvellut reilun 60 vuoden aikana kansainvälisissä rauhanturvatehtävissä? 6. Suomenhevostamma Tähden Piirroksen koko geeni­perimä on selvitetty toisena maailmassa. Minkä rotuinen oli ensimmäinen tutkittu? 7. Mille paikkakunnalle perustetaan uusi lampaan­villan kehräämö? 8. Jari Tervolta on ilmestynyt uusi historiallinen romaani. Kuka on sen päähenkilö? 9. Kuinka mones entistetty muinaispuku on viikko sitten julkistettu Ravattulan puku? 10. Jos haluaa puristaa mehua omenasta, mistä siementen väristä tietää, että hedelmä on sopivan kypsä?