Korona nopeutti muuttopäätöstä: Espanjan Aurinkorannikko vaihtui Hiekkasärkkiin – monesta syystä

Johannes Tervo

Joanna Takalo suoritti green cardin viime kesänä. ”Muutto Kalajoelle oli meidän perheellemme kuin hole in one”, Janne Takalo sanoo. Kalajoki Golfin kenttä on aivan kodin vieressä.

Palataan Suomeen! Jaana Halla-ahon ja Janne Takalon sekä perheen lasten Jessikan ja Joannan muuttopäätös kypsyi Espanjan Aurinkorannikolla koronakeväänä 2020.

Perheen elämä oli rajattu oman asunnon seinien sisäpuolelle – aivan samoin kuin kaikkien muidenkin.

Pandemia rusikoi Espanjaa voimalla, maan tilanne oli Euroopan vakavimpia. Liikkumisrajoitukset olivat aivan toista luokkaa kuin Suomessa.

”Olimme kodissamme Fuengirolassa täydellisessä lockdownissa kaksi kuukautta”, Jaana muistelee.

Sallittua oli oikeastaan vain kauppa-asiointi. Tarkkaan säädellysti sekin.

Sulkutilan päivinä perhe päätyi ratkaisuun, jota oli mietitty jo ennen koronaa: nyt lähdetään takaisin Suomeen.

Auringonsäteet heijastuvat mäntyjen kyljistä syyspäivänä Kalajoen Hiekkasärkillä. Mäntymetsä ympäröi uutta omakotitaloa, jossa Jaana, Janne ja Joanna kertovat puolentoista vuoden takaisesta paluustaan Suomeen. Jessika on nyt opiskelupaikkakunnallaan Jyväskylässä.

”Tämä on Särkkien uutta asuntoaluetta meren ja golfkentän välissä”, Janne määrittelee perheen kodin sijainnin.

Paikka on mieluisa. Perhe tykkää ulkoilla ja touhuta aktiivisesti vapaa-ajallaan. Monet talvilajit tulivat testatuksi viime talvena – pitkästä aikaa. Mukavaa oli niin liukulumikengillä kuin suksillakin.

”Hienointa on se, että täällä pääsee luontoon heti, kun oven avaa. Rakastan luonnonrauhaa”, Jaana sanoo.

Kympin tasoituksella golfaavalle Jannelle sopii mainiosti, että kenttä on kodin vieressä: lähin tiiauspaikka on aivan ääressä.

”Olen kiertänyt maailmalla noin 150 kenttää. Kalajoki Golf pärjää vertailussa loistavasti, meillä on täällä maailmanluokan rata.”

Tänne meren äärelle, mäntyiselle hiekkakankaalle Jaana, Janne, Jessika ja Joanna saapuivat huhtikuussa 2020. Edellisvuonna vapaa-ajan asunnoksi ostettu talo muuttui vakituiseksi asuinpaikaksi.

Samanlaisen ratkaisun on tehnyt moni muu: Kalajoelta on ensin hankittu vapaa-ajan paikka, jonne jossakin elämänvaiheessa päätetään muuttaa kokonaan.

Pitäjän asukasluku kasvaa muuttovoiton ansiosta, ja valtaosa tulijoista asettuu Hiekkasärkkien alueelle.

Johannes Tervo

”Hienointa on, että täällä pääsee luontoon heti, kun oven avaa. Rakastan luonnonrauhaa”, Jaana Halla-aho kertoo. Lenkkikumppanina on maltankoira Tiger.

Nykyinen asunto on järjestyksessään kolmas, jonka Janne Takalo on omistanut Hiekkasärkillä. Perhe tiesi minne oli muuttamassa keväällä 2020, alue oli entuudestaan tuttu.

Silti Särkät yllätti.

”Positiivisesti. Kalajoki ja nimenomaan Särkät on muuttunut edukseen: meininki on entistä aktiivisempaa. Matkailualue on piristynyt, tänne on tullut paljon uusia palveluja”, Janne sanoo.

Hän kiittelee hyvää vastaanottoa, jonka hänen it-yrityksensä on Kalajoella saanut. Some Pay -yritys on erikoistunut mobiilimaksamisen järjestelmiin.

”Parhaillaan kehitämme Hiekkasärkkien matkailualueelle kosketusvapaan maksamisen järjestelmää. Se otetaan käyttöön ensi kesänä. Sekä Kalajoen kaupunki että yrittäjät ovat lähteneet hankkeeseen hienosti mukaan.”

Kotikulmille kehitettävä järjestelmä on poikkeustapaus. Paljon tavallisempaa on, että it-yrittäjän työt ovat ulkomailla.

Olivatpa työt missä päin palloa tahansa, ne voi hoitaa kotoa omalta tietokoneelta. Internetin sekä uusien viestintä- ja yhteistyöalustojen ansiosta se onnistuu – kunhan vain tietoliikenneyhteydet pelittävät.

"Särkillä valokuituyhteys toimii.”

Jaana Halla-aho on hyvinvointialan yrittäjä. Kaupan alan koulutustaan ja työkokemustaan hän voi hyödyntää Hiekkasärkkien Loisto-kauppakeskuksessa, jossa hän työskentelee vaatetusliikkeessä osan viikosta.

Yhdeksänvuotias Joanna Takalo käy Merenojan yhtenäiskoulua. Runsaan kymmenen kilometrin matka Särkiltä Kalajoen keskustaan sujuu koulukyydillä.

Johannes Tervo

”Kalajoki ja nimenomaan Särkät on muuttunut edukseen, Janne Takalo sanoo. "Meininki on entistä aktiivisempaa. Matkailualue on piristynyt, tänne on tullut paljon uusia palveluja."

”Viihdymme tosi hyvin”, Jaana tiivistää perheen tunnelmat syksyllä 2021.

Suomalaisen arjen ihanuuksiin kuuluu hanasta juokseva puhdas ja hyvänmakuinen vesi. ”Espanjassa suodatimme veden tai ostimme sen pullotettuna.”

Turvallisuus on tärkeää, Janne sanoo. ”Nyt ei tarvitse asua suljettujen porttien takana.”

Sekä Jaana että Janne korostavat viihtyneensä ulkomaillakin. Kymmenestä viime vuodesta he asuivat valtaosan Espanjassa.

Reissu opetti, se antoi perspektiiviä. Ikäkin vaikuttaa asuinpaikan valintaan.

”Nelikymppisenä arvostaa eri asioita kuin kaksikymppisenä. Kaupunkihyörinän sijasta luonto merkitsee yhä enemmän”, Janne sanoo.

Yhden asian hän Suomessa muuttaisi. ”Pimein kausi voisi olla vähän lyhyempi.”

Johannes Tervo

Janne Takalon, Joanna Takalon ja Jaana Halla-ahon koti on nyt Kalajoen Hiekkasärkillä, jonne perhe muutti Espanjan Aurinkorannikolta koronakeväänä 2020. Perheen lemmikki on Tiger, kohta kymmenen kuukautta täyttävä maltankoira.

