Valtaosa ihmisistä muuttaa elämäntapaansa vain, jos se tehdään heille helpoksi – "He ovat ekologisia avustettuina"

Jarkko Sirkiä

Jätteiden kierrättämisestä on viime vuosikymmeninä tehty helpompaa.

Ekologisuus alkaa olla erilaisissa tuotteissa jo merkittävä valintaperuste, kertoo sosiologian professori Terhi-Anna Wilska Jyväskylän yliopistosta.

”Tämä on kuitenkin vaatinut, että ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja on entistä laajemmin saatavilla ja että tuotteet ovat edullisempia ja helppokäyttöisempiä kuin ennen. Tämä taas juontaa juurensa paineeseen, jonka kuluttajat kohdistavat yritysten suuntaan.”

Kuten missä tahansa kuluttamisessa myös ympäristöystävällisissä vaihtoehdoissa tuotteen houkuttelevuus on tärkeää. Tuotteisiin on mahdollista tutustua jo ennen ostopäätöstä sosiaalisen median ansiosta, eikä ostaminenkaan vaadi enää kaupoille lähtöä, kiitos verkkokaupan.

Ympäristöystävällisessä kuluttamisessa yksi ratkaiseva tekijä on vaiva. Pieni ryhmä kuluttajia on valmis näkemään paljonkin vaivaa ekologisen elämäntavan eteen, mutta heitä on Wilskan mukaan korkeintaan 10–15 prosenttia väestöstä. Omaa ekologisuutta ilmennetään yleisimmin ruualla, mutta myös muulla kuluttamisella tai kuluttamatta jättämisellä.

”Valtaosa ihmisistä on kyllä ekologisuuden puolesta, mutta he muuttavat elämäntapaansa vain, jos se tehdään heille helpoksi. Voisi sanoa, että he ovat ekologisia avustettuina”, Wilska kuvaa.

Jätteiden lajittelu on hyvä esimerkki. Kierrättämisestä on tehty jatkuvasti helpompaa, kun keittiöihin saa uudenlaisia lajitteluämpäreitä ja kierrätyspisteiden määrää on lisätty. Entistä useammat lajittelevat jätteensä.

Wilska kehottaa pohtimaan, mitä tarkoittaa, että ekologisuus on lyönyt läpi kuluttamisessa tällä vuosituhannella. Se näkyy niin, että nuorimmat kuluttajat eli alle 25-vuotiaat ovat kaikkein tiedostavimpia. Heille ekologisuus näyttäytyy luontevana, trendikkäänä ja hauskana.

”Ei tarvitse mennä kuin yli 30-vuotiaisiin, niin ekologisuus näyttäytyy jo elämäntapavalintana eikä itsestäänselvyytenä.”

