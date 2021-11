Suomalaisia kestäviä hygieniatuotteita viedään ulkomaille asti – "Maailmasta eivät lopu kesken ihmiset, joilla on kuukautiset"

Timo Filpus

Ympäristöystävällisyys ja käyttömukavuus ovat avainasemassa kestävien hygieniatuotteiden markkinoinnissa.

Entä jos vaippa tai kuukautissuoja ei päätyisikään heti käytön jälkeen roskiin, vaan sen voisi puhdistaa uudelleen käytettäväksi. Vielä parikymmentä vuotta sitten tällainen ajattelu sai kulmat kohoamaan.

”Minulle sanottiin, että eihän tuossa ole yritysideaa edes nimeksi, koska tuote on liian kestävä ja pitkäikäinen”, kertoo Lune Groupin toimitusjohtaja ja perustaja Heli Kurjanen.

Pirkanmaan Juupajoella toimiva yritys valmistaa kuukautiskuppeja, jotka ovat nykyään maailman myydyimpiä lajissaan. Kurjanen on siis pystynyt osoittamaan epäilijöiden väitteet vääräksi moneen kertaan.

”Päättelin silloin, että maailmasta eivät lopu kesken ihmiset, joilla on kuukautiset. Oikeassa olin.”

Kuukautiskuppi on pienen kupin muotoinen suoja, joka asetetaan emättimeen keräämään kuukautisvuotoa. Lunette-kupit valmistetaan lääketieteellisestä silikonista ja oikein käytettynä ne kestävät vuosia.

Lunetten tarina alkoi vuonna 2005, kun Kurjanen piirteli ruutuvihkoon suunnitelmia, miten silloin markkinoilla olleita kuukautiskuppeja voisi parantaa. Piirretty malli osoittautui niin toimivaksi, että sitä valmistetaan edelleen.

Vuosituhannen alussa Juupajoella syntyi toinenkin kestohygieniatuotteiden valmistaja, Myllymuksut. Yrityksen toimitusjohtaja Johanna Putkonen näki kestovaipoissa yritysidean vuonna 2004. Kahden vuoden päästä S-ryhmä otti vaipat valikoimiinsa.

Nykyään Myllymuksut valmistaa muun muassa kestovaippoja, -kuukautissiteitä ja kuukautisalushousuja.

Alussa kestovaippoja pidettiin Putkosen mukaan viherpiipertäjien puuhasteluna. Vajaassa kahdessa vuosikymmenessä kuluttajien ympäristötietoisuus on kasvanut merkittävästi, ja kestovaihtoehtoja alkaa olla suunnilleen kaikista mahdollisista tuotteista.

”Kilpailu on tietenkin vuosien varrella lisääntynyt, mutta niin on kysyntäkin. Meidän erottautumiskeinomme on kotimaisessa työssä ja materiaaleissa”, Putkonen sanoo.

Lunette-kuukupin markkinoinnissakin korostettiin aluksi käyttömukavuutta. ”Ympäristötietoiset kuluttajat ovat löytäneet meidät muutenkin, joten pääpaino on ollut muiden käyttäjien tavoittamisessa”, Kurjanen kertoo.

Jos ympäristövastuullisuus oli ennen jonkinlainen kiva lisä, nykyään se ratkaisee ostopäätöksen yhä useammin, kertoo kasvujohtaja Tomi Sirén Delipap Oy:stä Kirkkonummen Veikkolasta.

”On ollut hienoa huomata, miten vuosikymmenten työ kantaa hedelmää.”

Delipap on Suomen ainoa kertakäyttöisten vaippojen ja naisten hygieniatuotteiden valmistaja, joka tunnetaan erityisesti Vuokkoset ja Muumi Baby -tuotemerkeistä. Vuonna 2006 yrityksen valmistamat kuukautissuojat saivat ympäristövastuullisuudesta kertovan joutsenmerkin ensimmäisenä ja vaipat toisena maailmassa.

Sirénin mukaan Delipap tekee tuotteidensa vastuullisuuden eteen enemmän kuin laki tai tuotteille haetut sertifikaatit vaativat.

”Mielestäni olisi vähän laiskaa ajatella, että nyt meillä on tämä ja tämä sertifikaatti, joten voimme tyytyä tähän. Uusiutua pitää koko ajan.”

”Kuluttaja näkee vain tuotteen loppupään eli onko tuotteessa vähemmän muovia tai onko pakkaus kierrätettävä tai biohajoava. Mutta ei hän näe esimerkiksi sitä, millä energialla se on valmistettu.”

Sirén lisää, että jos koko arvoketjun haluaa esimerkiksi hiilineutraaliksi, työ alkaa kaukaa. Siksi koko arvoketjun kattavaa työtä pitääkin tehdä näkyväksi.

Ympäristösertifikaattien mukaisia raaka-ainetoimittajia on vain rajallinen määrä. Tämä näkyy toisinaan lopputuotteen hinnassa, mutta Sirénin mukaan sertifikaatit ovat hyvä ulkopuolinen ja puolueeton vakuutus siitä, että yritys oikeasti toimii kertomallaan vastuullisella tavalla.

Hygieniatuotteissa tuotteen valintaan vaikuttaa vahvasti tilanne, jolloin sitä tarvitaan. Niin sanottu hybridikäyttö kesto- ja kertakäyttöisten tuotteiden välillä kasvaa.

”Itse ajattelen niin, että ympäristövastuullisuus on erinomainen tapa erikoistua tuotekategorioissa, joissa tuotteet ovat kertakäyttöisiä. Nykyään tuotteen ekologisuudesta ollaan valmiita maksamaan.”

Kuluttajat ovat oppineet vaatimaan ympäristöystävällisyyttä. Myllymuksujen Putkonen toivoo, että seuraavaksi ympäristö-, eettisyys- ja vastuullisuusasioissa opitaan näkemään metsä puilta. Vastuullisuutta kannattaa hänen mukaansa ajatella terminä, jonka pintaa kestää raaputtaa syvemmälle.

”On väärin, jos yritys voi viherpestä itsensä vastuulliseksi kirjoittamalla hienon 10-sivuisen vastuullisuusraportin. Itse en ole sellaista edes laatinut, sillä meidän vastuullisuutemme on tässä ja nyt täällä Juupajoella”, Putkonen kuvailee.

Viherpesulla tarkoitetaan tuotteen tai palvelun näennäistä ympäristöystävällisyyttä, vaikka se olisi pelkkää mainospuhetta tai lainsäädännön minimivaatimusten noudattamista.

Viherpesu puhuttaa myös maailmalla. Esimerkiksi Ison-Britannian kilpailuviranomainen CMA otti syksyllä kannan, että viherpesu syö uskottavuutta yrityksiltä, joiden tarjoamat tuotteet ja palvelut ovat oikeasti ympäristöystävällisiä.

Delipapin Sirénin mukaan vientimarkkinoilla on etua, että yrityksellä on näyttöä ympäristöarvojen huomioimisesta pitkältä ajalta. Yrityksen kassavirrasta noin kolmannes tulee viennistä.

Lunette-kuukautiskupeista noin 80 prosenttia menee vientiin. Viennin osuus oli viime vuosikymmenellä välillä suurempikin, mutta Kurjanen on iloinen siitä, että kotimarkkina kasvaa edelleen.

Kuukautiskuppien viennissä on omat erikoisuutensa, sillä kuukautisiin liittyy monenlaista epätietoisuutta ja tabuja. Sen vuoksi Lune Group käyttää aina paikallisia yhteistyökumppaneita, jotka tietävät, miten ja kenelle tuotteesta kannattaa puhua.

Myllymuksujen tuotteet matkaavat Juupajoelta 70-prosenttisesti ulkomaille. Ruotsiin ja Norjaan lähtee erityisesti vaippoja, Keski-Eurooppaan kuukautishygieniatuotteita.

”Euroopassa arvostetaan suomalaista työtä ja luotetaan tuotteiden laatuun”, Johanna Putkonen kertoo.

Lune Groupin toimisto sijaitsee Juupajoella, tuotanto alihankkijoilla ympäri Suomea ja pakkaamo Tampereella.

”Olen ollut mielelläni korona-aikana kotona Juupajoella. Pidän kunnia-asiana osaltani ylläpitää maaseudun elinvoimaa”, Heli Kurjanen sanoo.