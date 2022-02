Selviytymistarinat, jännittävät draamat, huumori ja lääketieteen keksinnöt ovat siivittäneet Valittuja Paloja jo sata vuotta

Valitut Palat / Reader’s Digest

Emolehti Reader's Digest kokosi lehden historian varrelta muutamia kohokohtia artikkeliin, jonka se julkaisee Valitut Palat -lehden helmikuun numerossa.

"Suosituin painotuote Raamatun jälkeen."

Valittujen Palojen amerikkalaisen emolehden Reader's Digestin myyntipuheelle on katetta. Lehteä on myyty yli 10 miljardia kappaletta, ja se on yhä yksi maailman luetuimmista aikakauslehdistä.

Valitut Palat -lehden amerikkalainen emolehti Reader’s Digest täyttää helmikuussa 2022 sata vuotta. Reader’s Digestista tuli lehden ensimmäisestä numerosta alkaen menestys helmikuussa 1922. Myös lehden suomalainen painos, Valitut Palat, saavutti nopeasti suuren suosion sen jälkeen, kun lehti alkoi ilmestyä vuonna 1945.

Valittujen Palojen päätoimittaja Ilkka Virtanen tuntee hyvin myös Suomen painoksen historian:

"Suomi oli yksi ensimmäisistä kansainvälisistä painoksista. Kylmän sodan vuosina Valittujen Palojen sisältö herätti suurta kiinnostusta."

Valitut Palat toi Suomeen Sanomien kustantaja Eljas Erkko, joka sai lisenssillä julkaisuoikeudet Suomeen vuonna 1945. Kesäkuussa 1945 maailma oli virallisesti vielä keskellä sotaa, kun Suomen laitos Valitut Palat ilmestyy. Se myi viikossa kaikki 50 000 kappaletta.

Lehden levikki nousi nopeasti, ja Valitut Palat on pitänyt Suomessa pintansa median murroksenkin aikana, vaikka senkin tilaajamäärä on laskenut viime vuosina.

Vuonna 2005 Suomen Valitut Palat vietti Helsingin Kaivohuoneella 60-vuotisjuhliaan. Kutsuvieraana paikalla oli Sanomien silloinen kustantaja Aatos Erkko.

Päätoimittaja Virtanen viittaa Kansallisen mediatutkimuksen, KMT:n viimeisimpään lukijamäärään: lukijoita oli syksyllä noin 210 000.

"Reader’s Digestin perintönä on ollut tarjota lukijoille Suomessa yleissivistäviä ja rohkaisevia tarinoita”, sanoo lehden suomenkielisen painoksen Valittujen Palojen päätoimittaja Ilkka J. Virtanen. "Ihmiset kaikkialla maailmassa ovat edelleen kiinnostuneita Reader’s Digestin missiosta, mikä on rohkaisevaa."

Valittujen Palojen liiketoiminta siirtyi Reader’s Digestilta Espanjan suurimmalle suoramarkkinointiyritykselle CIL Groupille vuonna 2013.

Ilkka Virtanen kertoo, että Valituilla Paloilla on paljon lukijoita maaseudulla ja pikkukaupungeissa. Tilaajia on myös pääkaupunkiseudulla.

"Olemme hyvin vahvasti valtakunnallinen lehti", Virtanen kertoo ympäri Suomea tulevasta lehden lukijapalautteesta.

Kuukausittain ilmestyvä aikakauslehti on pitänyt kompaktin kokonsa ja keskeisen sisältönsä.

"Selviytymistarinat, jännittävät draamat, huumori ja lääketieteen keksinnöt – ja matkailu. Ikkuna maailmaan, on vanha slogan, joka pitää yhä paikkansa", Virtanen erittelee lehden sisältöä.

Lääketieteestä – Reader's Digest julkaisi ensimmäisen tupakanvastaisen artikkelin vuonna 1924: ”Vahingoittaako tupakka ihmiskehoa?”

1952 julkaistu artikkeli ”Tupakka aiheuttaa syöpää” yhdisti tupakoimisen keuhkosyöpään ja sai ihmiset raivostumaan. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun yhdysvaltalainen lehti käsitteli aihetta näin yksityiskohtaisesti. Se sai aikaan suurimman tupakoinnin lopettamisaallon laman jälkeen.

Helmikuussa 1922 DeWitt ja Lila Acheson Wallace aloittivat RD:n yksinkertaisella ajatuksella: tiivistää eri julkaisuissa kirjoitettuja artikkeleita, paketoida ne tiiviiseen helppolukuiseen tyyliin ja lunastaa lupaus arvokkaan ja kestävän sisällön luomisesta. Nykyään tuotemerkki täyttää tämän lupauksen myös uudelle sukupolvelle.

Vuonna 1967 lehden Yhdysvaltojen levikki on 16,5 miljoonaa ja maailmanlaajuinen levikki 28 miljoonaa kappaletta kuukausittain.

Ikoninen lehtibrändi Reader’s Digest ilmestyy nykyään 23 painoksena 41 maassa.

RD kokosi lehden historian varrelta muutamia kohokohtia artikkeliin, jonka se julkaisee Valitut Palat -lehden helmikuun numerossa.

