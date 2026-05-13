Tappara on jääkiekon Suomen mestariTappara kaatoi ratkaisevassa seitsemännessä finaalipelissä KooKoon maalein 2–1.
Tappara on voittanut jääkiekon miesten Suomen mestaruuden. Tappara kaatoi Tampereella pelatussa finaalisarjan seitsemännessä ottelussa KooKoon maalein 2–1.
Kotijoukkueen osumista vastasivat Ondrej Pavel ja Joachim Blichfeld. KooKoon ainokaisen teki Miska Siikonen.
Tapparalle miesten mestaruus on seurahistorian 21:s, kun mukaan lasketaan sen edeltäjän TBK:n kolme kultaa. KooKoon miehille hopea on seurahistorian ensimmäinen mitalisija.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat