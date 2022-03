Tiesitkö: Yli sata miljoonaa nuorta ei osaa lukea

Koulua vaille jäävien lasten määrä on puolittunut vuoden 2000 jälkeen, mutta heitä on maailmassa edelleen 57 miljoonaa.

Lukutaito ei vielä ole itsestäänselvyys maailmassa, vaikka eteenpäin on menty.

Sanakirjamääritelmän mukaan lukutaito on kyky tulkita, eritellä ja käyttää hyväksi lukemaansa tai näkemäänsä. Jos ymmärsit edeltävän virkkeen, taidat siis olla lukutaitoinen.

Yhdistyneiden kansakuntien (YK:n) kestävän kehityksen tavoitteisiin on kirjattu, että jokaisella lapsella, nuorella ja aikuisella pitäisi olla mahdollisuus laadukkaaseen opetukseen ja elinikäiseen oppimiseen vuoteen 2030 mennessä.

Lukutaito ei ole maailmassa edelleenkään itsestäänselvyys, vaikka melkoinen parannus onkin tapahtunut vuoden 1800 jälkeen. Tuolloin vain 12 prosenttia maailman 15 vuotta täyttäneestä väestöstä osasi lukea. Nykyään lukutaidottomia on enää 14 prosenttia maailman yli 15-vuotiaasta väestöstä.

Tämä kuitenkin tarkoittaa, että maailmassa on yli 770 miljoonaa lukutaidotonta aikuista. Saharan eteläpuolisen Afrikan maista Burkina Fasossa, Nigerissä ja Sudanissa ­lukutaitoisten aikuisten osuus oli vuonna 2018 edelleen alle 30 prosenttia.

Koulua vaille jäävien lasten määrä on puolittunut vuoden 2000 jälkeen, mutta heitä on maailmassa edelleen 57 miljoonaa. Yli sata miljoonaa nuorta ei osaa lukea, nuorista yli 60 prosenttia on tyttöjä.

