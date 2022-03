MT 100 vuotta sitten: Venäjällä maamiestä ei näe enää pellolla eivätkä tehtaan piiput savua

Kansallisarkisto

Maaseudun Tulevaisuus 28.3.1922.

Nykyisen Venäjän meille antamia opetuksia.

Venäjän kysymys on epäilemättä nykyään suurin yhteiskunnallinen ja taloudellinen kysymys. Voidaan syyllä sanoa, että vasta sen jälkeen, kun vallankumouksen punainen peikko on kokonaan sortunut ja Venäjän jälleenrakentamiseen ryhdytään, laukeaa maailmassa jännitys, kansat ja hallitukset hengittävät taas vapaammin ja terveempi yhteiskunnallinen ja taloudellinen kehitys jälleen palaa. (…)

Venäjällä toimeenpantu tuotantovälineiden yhteiskunnallistuttaminen on miltei kokonaan lopettanut kaiken tuotannon. Maamiestä näkee enään vain harvoin pellollaan, tehtaiden piiput eivät savua ja ulkomainen kauppa, etenkin maastavienti, on aivan mitätöntä. (…)

Venäjällä on näinä vuosina menehtynyt ja paraikaakin menehtyy miljoonia, ehkäpä useita kymmeniä miljoonia, syyttömiä ihmisiä nälkään ja orjuuteen, ja tämä kaikki on tapahtunut ja edelleen tapahtuu koko sivistyneen maailman kasvojen edessä. Ja ulkopuolelta on turha odottaa apua. Tämä katkera opetus on hyvä meidänkin pitää mielessämme. Jos Venäjän nälkäiset laumat hyökkäävät maahamme ja täällä tapahtuu vuoden 1918 tapahtumat, tokkopahan silloin saamme apua epävarmoilta heikoilta naapureiltamme (…).

I. H. H.