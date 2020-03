Näin onnistut viherkasvien lisäyksessä: Pajuteetä ja kimppajuurrutusta kannattaa kokeilla, jos aikaa ei ole paljon

Kantri Stiina Hovi ja Säde Aarlahti

Maaliskuun valo herättelee huonekasveja jo uuteen kasvuun. Nyt on otollinen aika napsia niistä myös pistokkaita. Monet kukkaikkunan kasveista on helppo saada juurtumaan, kunhan tarjolla on riittävästi lämpöä ja kosteutta.