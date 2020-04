Katso video: Mopomummona tunnettu Seija päristelee menemään

Seija Sivula on maankuulu mopoharrastaja, joka muistaa ulkoa joka mutterin paikan.

Johannes Tervo

Seija Sivula testaa pappa-Tunturia vielä lumisella pihamaalla.

Kun Sivulan tilan navetta tyhjeni eläimistä 1990-luvulla, tilalle alkoi kasaantua vanhoja mopoja. Seija Sivulasta, 82, kouliintui niin taidokas mopojen laittaja, että hänen maineensa on kiirinyt lähiseudun ulkopuolelle. Häneltä kysytään jatkuvasti varaosia ja korjausvinkkejä. Mopoja on tuotu korjattavaksi ympäri Suomea.

”Muutama päivä sitten nuori mies soitti ja kysyi, voisinko kasata hänen pappatunturinsa moottorin. Sanoin, että hänen kannattaisi opetella laittamaan itse, että kyllä minä autan.”

Mopoja rassatessaan Sivula ei tarvitse apua. Hänen ei myöskään tarvitse juurikaan katsoa ohjekirjoja. Nainen tietää ulkomuistista jokaisen mutterin ja prikan paikan.

Entinen maatilan emäntä on kunnostanut pitkälti toista sataa mopedia. Useimmat on laitettu osista, jotka ovat löytyneet rompetoreilta ja hylättyinä ties mistä. Tallista löytyy rivi kiiltäviä mopedeja: pappatuntureita, Zündappeja ja Jupiter. Jokaisella on oma tarinansa.

Upeaksi entisöidyn vuosimallin -75 Tunturi Sportin runko löytyi kunnan roskalavalta. Edellinen omistaja saatiin selville runkonumeron perusteella. Moposta tehtiin luovutuskirja ja se saatiin museorekisteröityä.

Sivulaa harmittaa se, kuinka ennen vanhaan mopoja kohdeltiin kuin rautaromua.

”Yksi naapuri ajoi ehjän pappatunturin heinälatoon. Sen jälkeen hän tökkäsi etukuormaimen piikit moposta läpi ja kippasi sen kaatopaikkalavalle.”

