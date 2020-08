Karhunkallopuu, uhripetäjä, seitapuu – tunnetko nämä pyhät ja erikoiset puut?

Ympäri Suomea on pyhinä pidettyjä puita, joiden tarinat kantavat vuosisatojen taakse.

Tuomo Kesäläinen

Pyhäkankaan karsikko sijaitsee vanhan ruumistien varrella. Puiden runkoihin on kaiverrettu nimikirjaimia ja kuolinvuosia.

Räikälän uhrimänty, Janakkala: Rautakauden aikaisen kalmiston alueella sijaitseva ikivanha ja valtava uhripuu. Alueella on myös uhrikivi sekä pyhänä paikkana pidetty Laurinlähde. Koordinaatit N 6752614, E 369680

Kellomänty, Salo: Muurlan kirkon muurin vieressä seisova vanha ja kelottunut uhrimänty. Tarinan mukaan mänty toimi kirkon kellotornina 1700-luvulla, josta se sai nimensä. Koordinaatit N 6696188, E 294804

Runebergin kuusi, Parainen: Erikoinen ja monilatvainen kuusenmöhkäle. Kerrotaan, että J. L. Runebergillä oli tapana kiivetä kuuseen odottamaan tapaamista tulevan vaimonsa Fredrikan kanssa. Koordinaatit N 6694118, E 241373

Paavolan tammi, Lohja: Suomen kauneimmaksi kehuttu, upea tammivanhus on Lohjan suurin puun. Sen ympärysmitta on yli 6,5 metriä. Puun luokse johtaa suosittu luontopolku. Koordinaatit N 6680694, E 327806

Pyhäkankaan karsikko, Saarijärvi: Maamme parhaiten säilynyt karsikko. Vanhan ruumistien varrella sijaitsevan männikön puihin on kaiverrettu nimikirjaimia ja kuolinvuosia 1600-luvun alusta 1800-luvun loppuun. Koordinaatit N 6959655, E 432125

Pyhäpuu, Kinnula: Karhunkallopuu, jonka juurella luettiin loitsuja ennen metsästyksen alkua. Karhun kaadon ja peijaisten jälkeen karhun luut vietiin juhlakulkueessa petäjän luo. Koordinaatit N 7018854, E 396359

Koivumäen honka, Kuopio: Valtava, yli 400-vuotias pitämyspuu, jolle uhrattiin vuosikymmenien ajan elintarvikkeita, viinaa ja tupakkaa, tilan menestyksen takaamiseksi. Koordinaatit N 6973513, E 551035

Lönnrotin petäjä, Kitee: Vanha karhunkallopuu, jonka juurella Lönnrot taltioi puuta käyttäneen metsästäjä Juhana Kainulaisen lausumia runoja ja loitsuja ensimmäisellä runonkeruumatkallaan 1828. Koordinaatit N 6885019, E 639081

Papinpetäjä, Suomussalmi: Kelohonka, jonka kylkeen on kaiverrettu vuosilukuja ja puumerkkejä jo 1700-luvulla. Puu on ollut papin kulkureitin merkki ja sen juurella on kastettu lapsia. Koordinaatit N 7262586, E 615997

Markkinan uhripetäjä, Enontekiö: Vanhan kalmistoalueen reunalla seisova seitapuu. Männylle uhrattiin panemalla uhrit rungon ja juurten koloihin tai valelemalla poron ja kalan rasvalla. Koordinaatit N 7604584, E 307717

Puiden tarkan sijainnin löydät klikkaamalla koordinaattilinkkiä tai kopioimalla koordinaatit esimerkiksi Karttapaikan koordinaattihakuun.