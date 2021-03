Käsityötarvikkeita myyvä Lankava porskutti koronavuonna menestykseen

Tukku- ja yksityisasiakkaiden tilaukset kerätään liikkeestä erikokoisiin ostos- ja keräilykärryihin. Piia Lammi työssä.

Kauhavalaisella käsityötarvikkeiden maahantuojalla ja myyjällä Lankavalla on ollut koronavuonna aimo annos onnea matkassa.

Yksi onnenkantamoinen on, että yrityksen verkkokauppa uudistettiin kesällä 2019. Kun koronaepidemia vajaata vuotta myöhemmin rysähti käyntiin, koteihinsa eristäytyneet suomalaiset löysivät nopeasti käsityöt ja yrityksen hyvin toimivat nettisivut.

”Kun maaliskuussa poksahti, heti 17.3. laitettiin myymälän ovet säppiin. Kun monet siirtyivät etätöihin ja tuli määräys pysyä kotioloissa, verkkokauppa rupesi laulamaan”, toimitusjohtaja Kirsti Karppinen muistelee.

Heti liikkeen tuulieteisessä saa makua sisustustekstiileistä, joita Lankavan materiaaleista voi valmistaa. Toimitusjohtaja Kirsti Karppinen istahti kerrostaloasuntoonkin sopivien kangaspuiden äärelle.

Toinen onnekas sattuma oli, että Lankava oli muuttamassa entistä isompiin, S-marketilta vapautuneisiin liiketiloihin Kauhavan keskustassa. Muutto tapahtui vappuna, ja kesäkuussa uuden myymälän ovet avattiin myös asiakkaille.

Suomalaiset matkailivat kesällä tavallista enemmän kotimaassa, ja myös sen vaikutus näkyi myynnissä.

Lankava teki koronavuonna 2020 huipputuloksen. Sen liikevaihto kasvoi edellisvuoden 3,5 miljoonasta eurosta 5,3 miljoonaan euroon. Samat numerot toistuvat myös myynnin kasvussa: myyntiä oli 53 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019.

Lankavan noin kahdellekymmenelle työntekijälle viime vuosi oli tekemisentäyteinen, vaikka yritykseen palkattiin pari uutta työntekijääkin.

”Jouluna henkilökuntamme piti saldovapaita”, Karppinen kertoo.

”Kun osa meistä palasi välipäivinä töihin, verkkokaupassa odotti yllätys. Somessa oli levinnyt kaksi yhteisneulontahaastetta, jotka olivat saaneet ihmiset tilaamaan valtavat määrät islantilaista villapaitalankaa.”

Lankavan liikkeestä voi kerätä ideoita uudentyyppisiin käsitöihin, esimerkiksi neulottuun rahinpäälliseen.

Ideat käsitöistä leviävät nykyään nopeasti. Kuvia omista töistä jaetaan sosiaalisessa mediassa innolla ja toisten tekemisiä kopioidaan.

Vielä kymmenen vuotta sitten Kölnin yrityksille suunnatut käsityömessut olivat Lankavalle paikka, jonne mentiin haistelemaan, millaisia käsitöitä Suomessa tulevina vuosina ehkä tehdään.

”Someaika on selvästi muuttanut tätä. Se, mikä on siellä, on heti myös täällä.”

Käsityötrendeistä tulee nopeasti maailmanlaajuisia.

Lankava on maahantuontiyritys, jolla on myös omaa valmistusta. Se myy tuotteita yksityisille ja tukkuasiakkaille. Samat kiinnostuksen kohteet näkyvät molempien asiakasryhmien kautta.

Ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräinen on käsityöihmisiä. Hän suunnitteli makrameeamppelin, jonka ohjetta jaettiin Lankavan uuden myymälätilan avajaisissa.

Koronavuoden ensimmäinen ilmiö olivat makrameetyöt.

Makramee on käsityötekniikka, jossa vierekkäin ripustetuista paksuista naruista tehdään solmuja ja muodostetaan niiden avulla koristeellisia pintoja. Makrameeta näkyy etenkin seinävaatteissa ja amppeleissa.

Lankavalle makrameebuumi tuli kuin tilauksesta. Yksi sen liiketoiminnan osa on omien kierrätyspuuvillaisten käsityölankojen valmistuttaminen ja myynti.

Näiden käsityölankojen raakalanka tehdään Euroopassa tekstiiliteollisuuden leikkuuylijäämästä.

”Ne ovat kangastehtaiden ylijäämätilkkuja, jotka lajitellaan värin mukaan, revitään kuiduksi ja kehrätään uudelleen langaksi. Niitä ei tarvitse värjätä erikseen”, Karppinen kertoo.

Raakalanka kuljetetaan Viroon, jossa Lankavan koneilla valmistetaan yhdeksää erivahvuista käsityölankaa ja -kudetta. Niistä viisi sopii erityisesti makrameetöihin, mutta lankoja käytetään myös virkkauksessa, matonkudonnassa ja neulonnassa.

Islantilaisneuleet ovat olleet koronavuonna valtavan suosittuja. Lankava tuo niihin sopivia lankoja maahan. Mallina Marika Huosianmaa.

Talven tullen makrameebuumi on vaihtunut islantilaisneulebuumiksi. Tiedotusvälineitä myöten on kerrottu, kuinka islantilaiset villalangat ovat loppuneet kaupoista ja jopa Islannin tehtailta.

Taas Kirsti Karppisella on syytä myhäillä. Lankava sattuu olemaan islantilaisten villalankojen maahantuoja.

Toiminta sai alkunsa keväällä 2014, kun Karppinen lomaili poikansa kanssa Islannissa ja yksi matkakohteista oli lankojen tehtaanmyymälä. Hän toi matkalta mukanaan lankakeriä ja mallikarttoja.

”Päätimme aloittaa tuonnin, ja nyt ollaan tosi tyytyväisiä, että aloitettiin.”

Lankavan hyllyissä islantilaisia lankoja vielä on, ja niin on kaikkea muutakin mahdollista. Karppinen toivoisi saavansa entistä enemmän suomenlampaan villaa tarjolle, mutta pitää sen saatavuutta toistaiseksi heikkona.

”Meillä on tapana sanoa, että täällä on hyllyt täynnä tekemätöntä työtä”, Karppinen hymyilee.

Lankavan perustaja Lyyli Karppinen huolehti aikoinaan, että Kauhava sai oman kansallispukunsa. Nyt hänen pojanpoikansa Jyri Karppinen työskentelee yrityksessä ja on sen hallituksen puheenjohtaja.

Vaikka someaikana mikä tahansa villitys voi käynnistyä nopeasti, Karppisen mukaan yrityksen pitää myös olla itse aktiivisena luomassa uusia trendejä.

Lankavaa siinä on auttanut myös vahva tietotekniikkaosaaminen. Kirsti Karppisen puoliso Jyri Karppinen työskenteli alkujaan it-alalla. Hän vastaa nykyisin yrityksen ostoista, logistiikasta ja omasta tuotannosta, ja taustasta on hyötyä.

Lankavalle tehokas markkinoinnin apuväline ovat verkkosivut, jonne on koottu yli 900 ohjetta ilmaiseksi jakoon.

Useimmat ohjeet Lankava tilaa freelancer-pohjalla toimivilta suunnittelijoilta, mutta osa on omien työntekijöiden käsialaa. Esimerkiksi myymälässä tiskin takana päivystävä Sanna Peltoluhta paljastuu lahjakkaaksi makrameemallien suunnittelijaksi.

Koronan myötä myös ohjevideot ovat nousseet uuteen rooliin. Mistä muualtakaan suomalaiset työväenopistojen sulkeuduttua opettelisivat makrameetöitä, elleivät Youtubesta? Lankavalla on siellä tietenkin oma kanavansa, kuten myös sivut Facebookissa ja Instagramissa.

Koronavuonna eri paikkakunnilla pidettävät käsityömessut ovat korvautuneet verkossa pidettävillä. Esimerkiksi muutaman kuukauden välein järjestettävä Kässämessut netissä -Facebook-tapahtuma on ollut valtavan suosittu, ja Lankavakin on ollut siellä mukana.

Lankavan myymälässä on "hyllyt täynnä tekemätöntä työtä."

Buumien keskellä ei sovi kuitenkaan unohtaa perusasiakaskuntaa. Suomalaiset ovat ennen muuta villasukantekijäkansaa. Niinpä sukkalankoja on Lankavan valikoimissa ja myymälän käytävillä pitkät rivit. Ja tässä pitkällä tarkoitetaan todella pitkää.

Siinä missä Novita on tuonut kohtuuhintaiset lankansa kaikkiin Suomen marketteihin ja osa pienistä käsityöyrityksistä myy vain kalliita erikoislankoja, Lankava on valinnut strategiakseen tarjota jotain kaikille.

”Meillä on valikoimissa hifistelylankoja ja edullisempia peruslankoja. Monet käsityöharrastajat haluavat vain tehdä. Sitäkään porukkaa ei saa väheksyä”, Karppinen sanoo.

”Varmasti Lankavan menestykseen on vaikuttanut se, että on pystytty luopumaan silloin, kun on ollut aika. Pitää katsoa tulevaan, ei menneeseen.”

Perheyrityksen tulevaisuus vaikuttaa valoisalta. Ainakin Karppisten molemmat lapset ja yksi lasten serkuista työskentelevät yrityksessä.

Lankava muutti viime vappuna entistä isompiin tiloihin Kauhavan keskustassa. Kiinteistö on S-marketin entinen.

