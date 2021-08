Kaikki on kaupan – paitsi emäntä

Villa Apollo on siitä erikoinen kokous- ja juhlapaikka, että siellä mikä tahansa esine voi lähteä vieraan mukaan.

Carolina Husu

Villa Apollo on sisustettu antiikkiesineillä. Peltikuoriset uunit ovat "köyhän miehen kaakeliuuneja" eli niihin on maalattu marmorikuvio. Ootraus on teetetty samalla ammattilaisella, joka on ootrannut myös Karibian risteilyalusten muoviset pilarit.

Tämä on ainutlaatuinen yhdistelmä: aito koti, elävä antiikkiliike ja kokouskeskus, määrittelee Villa Apollon emäntä Piia Helenius. Paraisten Domarbyn kylän entinen koulu on Heleniusten omistuksessa muuttunut monipuoliseksi yritykseksi, missä asiakas voi aktiviteettipäivän tai kokoustelun lomassa ostaa mukaansa tuolin tai patsaan, jos se häntä miellyttää.

"On meillä ollut häitäkin, mistä on lähtenyt kalustoa mukaan. Bussiryhmien päätarkoitus on tulla lounaalle mutta samalla antiikkikierrokselle", Piia Helenius kertoo.

Tämän vuosituhannen alussa Villa Apolloa ei vielä ollut, vaan meren rannalla seisoi kaupungin omistama entinen koulu, joka oli lähes rappiotilassa. Heleniuksille siitä vinkkasi kaupunginarkkitehti, kun Heleniukset olivat viemässä tälle jugendkalustoa.

"Olimme etsineet vanhaa taloa, johon voisi luoda oman näköisen kokouskeskuksen ja toteuttaa elämyksellistä yritystoimintaa ja joka olisi vielä meren rannalla. Tämä oli semmoinen."

Seurasi viisi vuotta ankaraa kunnostustyötä. Talo oli rakennettu vuonna 1896 ja edusti uusrenessanssista tyyliä. Heleniukset raaputtivat haalistuneen punamultakerroksen alta esiin alkuperäiset ulkovärit, vaihtoivat lattiat kolmesta huoneesta, jonne oli pesiytynyt lattiasieni, uusivat hirsiä, poistivat lastulevyä, muovimattoa, energialevyä.

"Ollaan palautettu talo mahdollisimman pitkälle ennalleen."

Työn tulos näkyy upeana ja kodikkaana. Villa Apollon neljä ja puoli metriä korkeassa juhlasalissa on syöty ja vietetty monenlaisia juhlia nyt jo viisitoista vuotta. Tilauksesta auki oleva kokous- ja juhlapaikka on tullut paikkakuntalaisten tietoon, mutta asiakkaita tulee ympäri Etelä-Suomea.

Carolina Husu

Päärakennuksen värit ovat alkuperäiset. Tilaa talossa on 350 neliötä, josta 120 neliötä yläkerrassa on perheen asuntona.

Kun astuu sisään päärakennukseen, laskeutuu kuin toiseen maailmaan ja aikaan. Joka puolella on ihmeteltävää: astioita, huonekaluja, tapetteja, tauluja.

Juhlasali on neljä ja puoli metriä korkea. Sen puolipaneelit ovat mäntyä, mutta ootrattu näyttämään tammelta. Kaksi pönttöuunia on peltikuorisia, mutta ne on maalattu näyttämään marmorilta.

Salia komistavat paksut, viininpunaiset samettiverhot. Kun Helenius kysyi verhokangasta, joka kestää sata vuotta, hänelle hymähdettiin, ettei sellaista ole. Helenius joutui tilaamaan kankaan Puolasta. Hän ompeli verhot itse, mikä oli iso työ, sillä yksi verho painaa monta kiloa.

"Muutama kirosana siinä kyllä pääsi. Kuinka monta kertaa yli kolmimetrinen verhokangas ja vuorikangas voikaan mennä myttyyn!"

Remontin kustannuksia Helenius ei paljasta, mutta sanoo, että kyse on enemmänkin ollut viitseliäisyydestä kuin rahasta. "Kävimme purkutaloista purkamassa materiaalia, ja käytimme vanhoja tavaroita. Itse venyimme ja paukuimme ja teimme niin kauan kuin kesäyössä oli valoisaa aikaa."

Carolina Husu

Piia Helenius ompeli salin verhot paksusta sametista ja kiinnitti reunaan koristehapsut.

Perheen lapset olivat 2- ja 4-vuotiaita, kun Heleniukset muuttivat Turusta Paraisille. Piia on kotoisin Turusta ja Timo Salosta, mutta molemmat halusivat maalle ja meren rannalle asumaan.

Muutto on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi. Reilun hehtaarin tontille on noussut muita rakennuksia sitä mukaa kun Timo keksii ja yhdessä toteutetaan: on Rantahuvila, Villa Aallotar, lämpökeskus ja kaiken huippuna kelluva savusauna.

Piia sanookin, että Timo on varsinainen ideoiden tonava ja wannabe-arkkitehti. Villa Aallotar on rakennuksista uusin, mutta näyttää saman aikakauden talolta kuin päärakennus. Talo valmistui vuonna 2017 ja on tehty kierrätysmateriaaleista.

Carolina Husu

Villa Aallotar on majoituskäytössä kokousryhmille. Se valmistui vuonna 2017 ja on tehty pääosin kierrätystavarasta.

Savusauna on maailman ensimmäinen kelluva sellainen ja on osoittautunut varsin suosituksi. Saunasta pääsee suoraan mereen uimaan niin kesällä kuin talvellakin.

"Halusimme, että meillä on jotain todella erikoista. Kansainvälisille vieraille tämä on huima kokemus, ja monille suomalaisillekin savusauna on uutta."

Savusaunasta tullaan peseytymään Rantahuvilaan, sillä sieltä ei mene mitään harmaata vettä vesistöön. "Kelluvassa saunassa nautitaan vain maisemista, merestä, juomista ja leppeistä löylyistä", Piia tarkentaa.

Riitta Mustonen

Tiettävästi maailman ensimmäinen kelluva savusauna sijaitsee Villa Apollon rannassa.

Antiikki on kiinnostanut Heleniuksia aina, vaikka heillä on myös muut ammatit. Piia on koulutukseltaan ravintolakokki ja lähihoitaja ja Timo työskentelee kaupallisella alalla. Villa Apollon rakennus- ja remontointityöt ovat vastapainoa Timon työlle, sillä niissä näkee konkreettisesti työnsä jäljen.

Pariskunnan hankkimat antiikkiesineet olivat ennen Villa Apolloa varastoissa, mistä he monena vuonna kävivät myymässä niitä Helsingin Wanhan Sataman antiikkimessuilla. Nyt tavarat ovat osa sisustusta – ja myytävänä.

"Kaikki on myytävänä, paitsi emäntä", nauraa Piia.

Carolina Husu

Antiikiksi voi kutsua esineitä, jotka ovat yli sata vuotta vanhoja ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita.

Piia pyörittää Villa Apollon kokous- ja juhlatoimintaa ja käyttää tarvittaessa ekstratyövoimaa, kun on isompia ryhmiä. Korona-aikaan on ollut siunaus, ettei ole ollut vakituisia työntekijöitä, sillä lomauttamiset olisivat olleet raskaita.

Asiakkaina on enimmäkseen yritysryhmiä ja paljon myös kansainvälisiä vieraita, joihin paikka tekee vaikutuksen. "He ihastelevat nähdessään, miten suomalaiset asuvat", Piia kertoo vähän virnistäen, sillä Heleniusten koti ei ole mikään keskivertosuomalainen.

Pariskunta asuu päärakennuksen toisessa kerroksessa, nykyisin jo kahdestaan, kun lapset ovat opiskelemassa, mutta sinne vierailla ei ole pääsyä.

"Onhan tämä ihana paikka. Me ollaan juurruttu tänne. Luonto on ihan parasta, kun omalla pihalla kasvaa mustikoita ja puolukoita ja meri tarjoaa riemua kesät, talvet. Sienimaastotkin ovat ihan vieressä ja silti ollaan lähellä kaikkea. Täällä on käsittämätön rauha ja hiljaisuus", Piia ylistää.

Carolina Husu

Omasta rannasta pääsee helposti Airistolle ja muualle Turun saaristoon.

Luonto asettaa työlle myös haasteensa. "Suomen vuodenaikoja ei koskaan voi ennustaa. Jos myyt luistelua tai hiihtoa meren jäällä, niin koskaan ei tiedä, millaiset jäät ja ilmat tulee. Myös vanha talo on omanlaisensa haaste: joko sopeudut siihen tai sitten et. Talon ehdoilla mennään."

Voimaa työhön antavat harrastukset.

"Liikuntaa ja mahdollisimman rääkkäävää", Piia määrittelee. Viime talvena, kun kaikki liikuntapaikat olivat kiinni, hän innostui villasukkakävelystä lumihangessa. "Se oli aivan mahtavaa. Talvella pääsi myös luistelemaan ja hiihtämään. Kesällä pitää käydä melomassa, ja saunominen on ihanaa ympäri vuoden", Piia luettelee.

Paraisten naiskuoro eli Pargas Damkören on myös Piian rakas harrastus, vaikka koronan takia sekin on ollut tauolla.

"Me tykätään myös sienestää ja marjastaa ja nauttia hyvästä ruuasta, juomasta, kulttuurista ja museoista. Jos matkustelu sallitaan niin ehdottomasti tykätään matkustaa ja imeä vaikutteita eri kulttuureista."

Carolina Husu

Piia Heleniuksen periaate on ottaa asiakkaita vain yksi, enintään kahdentoista hengen ryhmä kerrallaan. Silloin pystyy joustamaan eikä tarvitse hätistellä edellisiä pois seuraavien tieltä.

Nimi Villa Apollo tulee kreikkalaisesta kulttuurista. "Antiikin Kreikan mytologiassa Apollo oli juhlinnan ja hauskanpidon jumala. Lisäksi tämä seutu on tunnettu apolloperhosista eli nimi kuvastaa upeaa luontoamme. Villa taas kertoo, että tämä on suuri talo, isoillekin ryhmille sopiva. Nimessä yhdistyvät siis luonto, juhlat ja antiikki."

Carolina Husu

Merellisyys on Heleniuksille tärkeää.

Lue lisää:

Tiesitkö, että pestoa voi tehdä lipstikastakin – tummanvihreä tahna kuorruttaa kauniisti vaalean kalafileen