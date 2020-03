Keskusta varapuheenjohtaja Honkonen syyttää EU:ta kaasuautoilun tuhoamisesta

Ilmastopolitiikka on keskittynyt sähköautoihin, myös Volkswagen lopettaa kaasuautojen valmistuksen.

Sanne Katainen

EU:n yksisilmäinen ilmastopolitiikka tuhoaa kaasuautoilun.

Keskustan varapuheenjohtaja, eduskunnan ympäristövaliokunnan jäsen Petri Honkonen syyttää EU:ta yksisilmäisestä ilmastopolitiikasta. Liikenteessä se tarkoittaa pelkkään sähköautoiluun ja vetytalouteen panostamista.

Esimerkiksi kaasuautot ovat jäämässä täysin jalkoihin. Nyt myös maailman suurimpiin lukeutuva autonvalmistajakonserni Volkswagen on lopettamassa kaasuautojen tuotekehityksen ja valmistuksen.

"Uutisten mukaan konserni keskittyisi sähköautojen kehittämiseen. Volkswagen on ollut ainoa suuri autonvalmistaja, joka on kaasukäyttövoimaa kehittänyt", Honkonen sanoo.

Volkswagenin mukaan kaasuautoihin panostaminen loppuu nykyisten mallisukupolvien jälkeen. Esimerkiksi uuteen Golfiin kaasuversio vielä tulee.

"EU on keskittynyt aivan liikaa sähköautoihin ja vetytalouden edistämiseen. Yksipuolisuus ei edistä päästöjen vähentämistä, vaan tämä vaarantaa pohjoismaisen liikennebiokaasun tuotantoverkoston kehittämisen."

Honkosen mukaan EU:n tulisi tunnistaa alueelliset erityispiirteet ja mahdollisuudet ilmastoystävällisempään autoiluun, biokaasun ja nestemäisten biopolttoaineiden osalta.

"EU:n politiikkatoimenpiteissä pitäisi kannustaa löytämään alueellisesti parhaat ja kannattavimmat ratkaisut liikenteen päästöjen vähentämiseksi."

Honkosen mukaan jopa Suomen sisällä on eroja, maaseudulla biokaasun potentiaali on suuri ja kaupungeissa sähkö on järkevin käyttövoima.

"Nestemäisen biopolttoaineet ovat välttämätön siirtymäkauden ja raskaan liikenteen ratkaisu. EU:n on muutettava linjaansa, jos aidosti halutaan liikenteen päästöjä vähemmäksi", Honkonen vaatii.