Leasingyhtiö ennustaa dramaattista muutosta: Lähes puolet Euroopan uusista autoista on viidessä vuodessa sähköllä toimivia

Leasingyhtiö Arval uskoo, että seuraavan viiden vuoden aikana luvassa on dramaattinen muutos liikenteen sähköistymisessä koko EU-alueella.

Yhtiön ennusteen mukaan erilaiset sähköllä toimivat autot muodostavat lähes puolet uusien autojen myynnistä Euroopassa vuoteen 2025 mennessä ja kasvavat yli 70 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Muutos on todellakin dramaattinen, sillä vuonna 2018 kaikista Euroopassa rekisteröidyistä henkilöautoista polttomoottoriautoja oli 95 prosenttia. Toisaalta viime vuoden viimeisellä neljänneksellä diesel- ja bensa-autojen osuus ensirekisteröinneistä oli enää 87 prosenttia.

Suomessa osittain tai kokonaan sähköllä toimivia sähkö- ja hybridiautoja oli tämän vuoden alussa noin 30 000 kappaletta. Noin kuudesosa näistä on täyssähköautoja.

Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan Suomessa täyssähköautojen kysynnän on ennakoitu kasvavan vielä maltillisesti lähivuosina. Yhtenä syynä on näiden autojen korkea hinta. Sen sijaan ladattavien hybridien hinnan on ennakoitu laskevan dieselautojen hintaa alemmas vuonna 2024, mikä vauhdittaa niiden kysyntää.

"Viime vuonna hybridien ja sähköautojen osuus uusien henkilöautojen toimituksista oli meillä Suomessa jo 35,6 prosenttia", Arvalin kaupallinen johtaja Mikko Honkanen huomauttaa tiedotteessa.

Arval nostaa tiedotteessaan esiin viisi seikkaa, jotka vauhdittavat sähköautojen yleistymistä. Ensinnäkin eurooppalainen lainsäädäntö pakottaa autonvalmistajat investoimaan puhtaampaan teknologiaan. Sääntelystä taas seuraa se, että bensa- ja dieselautojen hinnat nousevat, ja samalla sähköautoissa tarvittavien akkujen hinnat luultavasti laskevat. Näin ollen sähköautoja on saatavilla koko ajan enemmän.

Leasingyhtiö huomauttaa, että maine ratkaisee monen autovalinnan. Tässä mielessä on hyvä pitää mielessä, että sähköautot ja hybridit ovat yhä halutumpia vaihtoehtoja. Sähköautojen puolesta puhuu myös se, että täyssähköautojen kantama on jatkuvasti pidentynyt. Tällä hetkellä todelliset kantamat ovat jo 300-500 kilometrin luokkaa. Lisäksi latauspisteitä on julkisilla paikoilla koko ajan enemmän.

Viides sähköautojen yleistymistä tukeva asia on se, että lähes kaikissa EU:n jäsenvaltioissa on käytössä erilaisia sähköautoiluun kannustavia verotukia.