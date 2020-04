Korona hyydytti uusien autojen kaupan, tilaukset putosivat lähes 80 prosenttia

Jarmo Palokallio

Toyota Corolla on alkuvuoden suosituin automalli.

Autokauppiaiden mukaan uusien autojen kauppa hyytyi maaliskuun lopussa. Rekisteröinneissä koronaviruksen vaikutus näkyy vasta kuukausien viiveellä.

Maaliskuun ja alkuvuoden myydyin automerkki on ollut Toyota. Kakkosena on Skoda, jonka osuus automyynnistä on noussut yli 10 prosenttiin.

Kärkimerkeistä vahvimman nousun tänä vuonna on tehnyt BMW, joka on kasvattanut myyntiään 39 prosenttia. Kymppikärjessä eniten asemiaan on puolestaan menettänyt Ford.

Ylivoimaisesti suosituin yksittäinen automalli alkuvuonna on ollut Toyota Corolla. Maaliskuun kovin nousija oli kymppikärkeen rynninyt Tesla Model 3.

Autojen toimitusajat ovat kuukausien pituisia, joten viime kuussa ensirekisteröidyt autot on pääosin tilattu viime vuoden loppupuolella. Uusien autojen tilausten määrä sen sijaan romahti maaliskuun viimeisellä viikolla lähes 80 prosenttia normaalista tasosta.

Autoala on alentanut kuluvan vuoden ensirekisteröintien ennustettaan 85 000 henkilöautoon, kun vielä ennen pandemian alkua arvioitiin päädyttävän 116 000 henkilöautoon.

Myös huolto- ja korjaamotoimintojen kysyntä on viime viikkoina laskenut jyrkästi.

Uusien autojen kysynnän tervehdyttämiseksi autokauppa toivoo pikaisesti kysyntää elvyttäviä toimia. Sellaisia ovat romutuspalkkio ja täyssähköautojen hankintatuen laajentaminen vähäpäästöisten autojen hankintatueksi.

Autoala muistuttaa, että auto on suurimmalle osalle suomalaisista välttämättömyys. Yli 60 prosenttia työmatkoista tehdään autolla.

Autoalan tavoitteena on kaikin keinoin kriisiaikanakin turvata autojen huolto- ja myyntitoimintojen jatkuvuus, vaikka kysyntä jääkin kauas normaalista tilanteesta.

Autokaupan, huollon ja katsastuksen asiakaspalvelujen tartuntariski on pieni, sillä lähikontaktien määrää voidaan autoalan palveluissa tehokkaasti rajata.

Autoliikkeet ovat oma-aloitteisesti muuttaneet monia toimintojaan tartuntariskin minimoimiseksi.