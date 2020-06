Koneet & autot

Koneviesti: Traktoreiden myynti oli viime vuonna Euroopassa nousujohteista – tulevaa on kuitenkin vaikea ennustaa Koneet & autot Tapio Vesterinen Maailman traktorimarkkinat olivat vuonna 2019 vaihtelevat. Euroopan traktorimarkkinat pysyivät vakaina ja rekisteröintimäärät kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna.

Kuva: Michel Velderman

Euroopan markkinoita hallitsevat John Deere ja New Holland. New Holland myi viime vuonna kappalemääräisesti enemmän traktoreita, mutta John Deere oli useammassa maassa markkinajohtaja. New Holland pääsi rekisteröinneissä yli 30 000:een, John Deerekin lähelle tätä tukemaa.

Euroopan traktorimarkkinat pysyivät viime vuonna vakaina, mutta Euroopan maatalouskonevalmistajien yhdistys CEMA ennustaa laskua vuodelle 2020. Yhteensä traktoreita rekisteröitiin EU:n alueella lähes 192 000 kappaletta. Lisäksi CEMA arvioi mönkijöiden, kurottajien ja muiden traktoreiksi rekisteröitävien koneiden osuudeksi kokonaismäärästä hieman reilut 37 000 kappaletta. Kaksi Euroopan suurinta traktorimarkkinaa olivat jälleen Ranska ja Saksa. Kun tarkasteluun otetaan pelkästään perinteiset maataloustraktorit, kaksi kolmasosaa koko EU:n alueen rekisteröintimääristä tulevat Ranskan, Saksan, Italian, Iso-Britannian ja Espanjan alueilta. Näissä maissa rekisteröintimäärät ovat jo pitkään olleet vuositasolla yli kymmenen tuhannen, joista Italiassa, Ranskassa ja Sakassa yli 20 tuhannen. Kokonaisrekisteröintimäärät kasvoivat Ranskassa jopa yli neljänneksen vuoteen 2018 verrattuna, Saksassa kasvu jäi viiteen prosenttiin. Kolmannessa mahtimaassa Italiassa kasvua oli noin prosentin verran, kun taas Espanjassa määrät kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 7 prosenttia. Englannissakin kasvua oli 5 prosenttia edellisvuoden notkahduksen jälkeen. Euroopan traktorimarkkinointia hallitsee omalla kymmentuhatluvullaan New Holland, joka myy Euroopassa vuosittain yli 30 000 traktoria. Heti sen kannoilla on John Deere, joita vuonna 2019 rekisteröitiin tilastointitavasta riippuen lähes 30 000 traktoria. Kolmantena Euroopan tilastoissa on Fendt yli 15 000 rekisteröidyllä traktorilla. Suomessa pitkäaikainen markkinointijohtaja Valtra piti paikkansa myös vuonna 2019. Tilastoiden mukaan Suomessa rekisteröitiin 786 kappaletta yli 35 kilowattista ja 1800 kiloa painavaa Valtraa vuoden 2019 aikana. Valtran osalta eniten kasvua oli A-sarjan rekisteröinneissä. Toiselle sijalle ylsi myynneissään John Deere, joita rekisteröitiin kotimaassamme 194 kappaletta. Kolmannesta sijasta Suomen traktorimarkkinoilla käytiin kova kamppailu New Hollandin ja sen kanssa tasoihin kirineen Massey Fergusonin kesken. Molempia rekisteröitiin 121 kappaletta. Massey Fergusonin rekisteröintimäärä kasvoi vuoden 2018 tasoon verrattuna noin 66 prosenttia eli reilusti yli puolella. Kun rekisteröintitilastoja tarkastellaan teholuokkien näkökulmasta, on havaittavissa, että Suomessa suurimmat rekisteröintimäärät vuonna 2019 saavutettiin alle 38-kilowattisissa traktoreissa eli käytännössä traktorimönkijöissä. Alle 38-kilowattisia traktoreita rekisteröitiin viime vuonna yhteensä 7 535 kappaletta. Euroopan tilastoissa pienten traktoreiden osuus ei nouse näin suureksi, mutta toisaalta tilaston yhteydessä ei ole julkaistu tietoa siitä, missä maissa traktorimönkijät on otettu lukuihin mukaan. Vuonna 2019 USA:ssa traktorimyynti kasvoi, mutta Kiinassa, Intiassa ja Kanadassa traktorimyynnit laskivat. Lue Koneviestin nettisivuilta tarkemmin, mitkä seikat vaikuttivat muualla maailmassa rekisteröintimäärien laskuun ja millaisia myyntimääriä tälle vuodelle ennustetaan. Aiheet traktorien myynti traktorien rekisteröinti