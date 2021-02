Ajokorttiuudistus pani uuden vaihteen päälle: Joka neljäs 17-vuotias suoritti ajokortin viime vuonna

Jukka Pasonen

Sekä opetuslupien että 17-vuotiaiden kuljettajien määrät ovat kasvaneet roimasti kesästä 2018.

Pian kolmevuotias ajokorttiuudistus on poikinut kaksi suurta muutosta: opetusluvalla ajokortin suorittaminen on kasvattanut suosiotaan selvästi ja alaikäisten autonkuljettajien määrä liikenteessä on kasvanut roimasti.

Ajokorttiin liittyvä lainsäädäntö muuttui kesällä 2018. B-ajokortin ajokorttiluvan eli luvan ajamisen opetteluun voi nyt aloittaa aiempaa kevyemmin perustein jo 16-vuotiaana ja ajokortin eli kuljettajatutkinnon suorittaa tietyin ehdoin jo 17-vuotiaana. Ikäluokkapoikkeuslupa edellyttää edelleen perusteluita, mutta ei erityisen painavia eikä välttämättä lääkärintodistusta. Hakemuksista puolitoistatuhatta eli vain viitisen prosenttia on lakimuutoksen jälkeen hylätty.

Viime vuonna henkilö- ja pakettiauton ajamiseen oikeuttavan B-kortin suoritti 17-vuotiaana 14 763 nuorta, kun vuotta aiemmin määrä oli kolmanneksen vähemmän, alle 10 000. Kaikkiaan joka neljäs 17-vuotias sai viime vuonna ajokortin. 17-vuotiaiden ikäluokan koko on reilut 58 000 nuorta.

Autokoulun käymänä heistä suoritti B-ajokortin hyväksytysti 6 571 eli 45 prosenttia ja opetusluvalla 7 990 kokelasta eli 55 prosenttia.

Jo 18-vuotiailla tilanne on päinvastainen: heistä autokoulussa ajokortin hankki viime vuonna 15 476 eli 53 prosenttia ja opetusluvalla 11 596 eli 39 prosenttia.

Kaikista ajokortin suorittajista B-kortin ajoi opetusluvalla 35 ja autokoulussa 61 prosenttia kuljettajista.

Eniten 17-vuotiaiden ajokortteja on myönnetty Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla.



Myös opetusluvan saaminen helpottui ja näkyy niinikään opetuslupien määrissä. Nyt jo joka kolmas B-ajokortti kaikkiaan 62 566:ta suoritetaan hyväksytysti opetusluvalla vuosittain.

Opetuslupa tarkoittaa esimerkiksi vanhemman omalla autollaan antamaa ajo-opetusta lapselle. Opetuslupaopettajan ei tarvitse enää suorittaa teoriakoetta, mutta opetuksesta pitää tehdä hakemus ja autoon asentaa opettajan jarrupoljin, sisä- ja ulkopeili sekä valkoinen kolmio. Muutoskatsastusta ei enää tarvita.

Oppilaan on kuitenkin käytävä autokoulussa tai vastaavassa suorittamassa pakollisia perus- ja riskiopintoja sekä pimeän ja liukkaan kelin ajotunnit.

Ajokorttiopetukseen sisältyy vain kymmenen pakollista ajotuntia. Hintaakin suurempana opetusluvan etuna onkin yleensä reilusti autokoulua suurempi ajotuntien määrä.

Opetuslupalaiset ovat myös läpäisseet ajotutkinnon jonkin verran muita paremmin. Opetusluvalla opetetuista ajokokeen suorittaa hyväksytysti ensi yrittämällä 65 prosenttia ja autokoulun käyneistä 56 prosenttia kokelaista.

Tammikuun lopulla jonossa oli 478 opetuslupahakemusta, ja ne olivat tulleet vireille pari viikkoa aiemmin.

Opetusluvan voi saada vähintään 25-vuotias, jolla on ollut B-ajokortti vähintään viisi vuotta, jolla ei ole ajokieltoa viimeisten viiden vuoden ajalta eikä ole rikosrekisterin perusteella muutoin sopimaton opetustehtävään.

Ikäpoikkeuslupaan pitää olla syy

Alaikäinen eli 17-vuotias voi saada ajokortin, jos siihen on perustelu syy, kuten:Pitkät etäisyydet tai puuttuva joukkoliikenne, jolloin pääsy työhön, työharjoitteluun, kouluun tai säännölliseen harrastukseen hankaloituu.Rajana on vähintään tunnin yhdensuuntainen matka joukkoliikenteellä tai harvoista yhteyksistä johtuva 1,5 tunnin matka odotuksineen tai vähintään viiden kilometrin yhdensuuntainen kävelymatka, jos joukkoliikennettä ei ole.Perusteena voi olla myös terveys, joka estää joukkoliikenteen käytön tai kävelyn.Luvassa arvioidaan ensisijaisesti nuoren omaa ajokorttitarvetta, mutta joissakin tilanteissa myös muun perheen.Edellytyksiä ei ole löyhennetty koronan vuoksi.Traficom käsitteli 28. tammikuuta ikäpoikkeuslupahakemuksia, jotka on laitettu vireille 23. marraskuuta 2020. Jonossa oli 3 126 hakemusta.