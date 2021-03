Suositun tonniluokan paku haastaa sisarmallinsa: Toyota Proacen valikoima laajenee nelivetoon ja täyssähköön

Jarmo Palokallio

Nelivetoinen Proace ei hätkähdä talvikeleistä.

Toyota Proace hakee paikkaansa suuren sisarusparven keskellä. Samalta PSA:n kokoomalinjalta ovat peräisin myös Peugeotin, Citroënin ja Opelin vastaavat mallit.

Proace sai täytettäväkseen suuret saappaat, kun se korvasi Toyota Hiacen vuonna 2012. Monet ostajat jäivät kaipaamaan vanhentunutta Hiacea ja monille Suomessa loppuunajetuille kuormajuhdille aukesi vielä uusi elämä Afrikassa.

Nyt esitelty nelivetoinen Toy­ota Proace ei ole sisarussarjan halvin lähtöhinnaltaan. Tilanne muuttuu, kun tarkasteluun otetaan mukaan varustelu.

Yritysautoille ratkaisevaa on myös huolto-leasing-sopimuksen hinta, muistuttaa tiedotuspäällikkö Pekka Karvinen Toy­ota Finlandilta.

Neliveto ei ulkoisesti juuri poikkea muista Proace-malleista. Kyljistä löytyvät logot paljastavat totuuden. Ohjaamossa ainut ero on ratin vasemmalta puolelta löytyvä valintakiekko, josta nelivedon saa päälle.

Nelivedon tekniikka on ranskalaisyhtiö Dangelin rakentama.

Takapyörät tulevat nelivetoasennossa apuun, kun anturit havaitsevat luistoa. Koeajossa auto selvitti lumiseen maastoon tehdyn radan mäet ja kaltevuudet vaikeuksitta. Edes jyrkähköön ylämäkeen pysähtyminen ja liikkeelle lähtö ei aiheuttanut ongelmia.

Nelivedossa on takana pitoa parantava kitkalukko.

Uuden neliveto-Proacen kohderyhmää ovat etenkin sähköyhtiöt sekä maansiirto- ja metsäkoneyrittäjät. Mikäli tiedossa on poikkeuksellisen vaikeita olosuhteita, autoon on saatavissa offroad-paketti.

Siihen kuuluu kuusi senttiä tavallista Proacea korkeampi maavara ja takapyörien mekaaninen kitkalukko. Tavallisessa nelivedossa maavaraa on pari senttiä enemmän kuin perusversiossa.

Moottorina neliveto Proacessa on 2,0-litrainen 122-hevosvoimainen dieselmoottori, johon on liitetty kuusipykäläinen manuaalivaihteisto.

Koriltaan nelivedot ovat aina pitkiä ja niissä on 6,1 kuutiometrin tavaratila.

Suomessa yritykset ovat tottuneet ostamaan suurimman hyötyajoneuvon, mihin rahat riittävät. Muualla, etenkin suurissa ja ahtaissa kaupungeissa, valinnassa painaa käyttötarve.

Karvisen mukaan käyttötarpeen pohdinta korostuu, kun tarjolla on myös täyssähköinen versio. Sellainen löytyy Proacestakin.

Proace EV on saatavissa 50 ja 75 kW akuilla. Sähköversion virallinen kantama on yli 300 kilometriä, mutta kuormalla ja ajotavalla on suuri vaikutus lopputulokseen.

Sähköversio ei ole oikea vaihtoehto, jos asentajan pitää päästä autolla nopeasti esimerkiksi yli 100 kilometrin päähän hoitamaan kiireellistä tehtävää.

Yli yön kireähkössä pakkasessa seisseen sähkö-Proacen tietokone lupaili koeajolle lähtötilanteessa noin 170 kilometrin kulkumatkaa.

Reitille sattunut moottoritiepätkä söi kantamaa nopeasti kuorma-autonopeudella, vaikka kuormaa oli vain nimeksi.

Matka-ajon sijaan auto sopii hyvin kaupungin jakeluliikenteeseen. Silloinkin se olisi hyvä saada lounastauon ajaksi pikalataukseen. Pelkän lämpötolpan varaan autoa ei kannata ostaa. Siitä lataus kestää ikuisuuden.

Proacen hinta nelivedolla on 42 944 euroa, mikä on noin kymmenen tuhatta euroa etuvetoista enemmän. Proace EV:n hinta lyhyellä korilla ja pienemmällä akulla on 46 881 euroa. Pitkällä korilla ja suuremmalla akulla hinta on 52 730 euroa.

Nelivedon saa päälle valintakiekosta.