Heikkojen renkaiden riskit korostuvat märillä syyskeleillä – urat olisi hyvä pitää lakisääteisiä syvempinä

Kari Salonen

Huonokuntoiset renkaat aiheuttavat joka seitsemännen kuolonkolarin. Matala urasyvyys lisää vesiliirron riskiä jo verrattain hitailla ajonopeuksilla.

Syksyn märät ja pimeät kelit haastavat kuskien lisäksi autojen renkaat. Renkailla on vaikutus joka seitsemänteen kuolonkolariin.

Autonrengasliitto, Liikenneturva ja poliisi kiinnittävät syksyllä tehostetusti huomiota renkaisiin. Ne muistuttavat, että autoilijan kannattaa tarkistaa renkaiden kunto jo nyt eikä vasta talvirenkaisiin siirryttäessä. Hyväkuntoiset renkaat ovat liikenteessä yksi tehokkaimmista turvallisuustekijöistä.

”Sekä urasyvyyksillä että rengaspaineilla on suora vaikutus auton ajo-ominaisuuksiin ja sitä kautta laajemmin liikenneturvallisuuteen”, Autonrengasliiton puheenjohtaja Jarmo Nuora toteaa.

Renkaat ovat merkittävin yksittäisistä teknisistä onnettomuuksiin johtaneista syistä. Nuoran mukaan suomalaiset ovat oppineet pitämään renkaistaan yhä paremmin huolta ja ymmärtämään niiden merkityksen liikenneturvallisuudelle.

"Samalla teillä ajaa pieni joukko kuljettajia, joilla turvallisuuspuutteita on autossa, renkaissa ja ajotavassa. Heidät haluamme tavoittaa”, Nuora sanoo.

Poliisi valvoo syksyn aikana renkaiden kuntoa tehostetusti. Joka syksy poliisi kirjoittaa noin 400 liikennevirhemaksua tai sakkoa renkaissa ilmenevien puutteiden takia.

”Moni ajattelee huomatessaan ajavansa kuluneilla renkailla, että uusii ne keväällä. Se ei kannata, sillä syksy on haastavaa aikaa rengasturvallisuudelle, kun lehdet ja sateet liukastavat tiet”, poliisitarkastaja Heikki Kallio sanoo.

Syksyn sateilla erityisen tärkeää on riittävä urasyvyys. Urien tehtävänä on viedä vesi pois renkaan ja tien välistä. Matala ura ei johda vettä pois, joten jarrutusmatkat pitenevät ja vesiliirron riski kasvaa huomattavasti.

Kuluneilla kesärenkailla vesiliirto voi yllättää jopa 70 kilometrin tuntivauhdilla. Vesiliirrossa renkaan kosketuspinta tiehen katoaa ja renkaan pito katoaa täydellisesti.

Lain vaatima urasyvyys kesärenkaalla on 1,6 millimetriä, mutta suositusten mukainen turvasyvyys on 4 millimetriä. Sitä matalammalla uralla ajaessa vaaditaan erityistä varovaisuutta.

”Yli puolet autoilijoista ei kuitenkaan tiedä, missä kunnossa heidän renkaansa ovat. Urien syvyys on helppo selvittää kahden euron kolikolla, jonka hopeareunus on noin 4 millimetriä. Jos reunus häviää renkaan pääuraan, urat ovat kunnossa”, Nuora sanoo.

Myös rengaspaineet kannattaa tarkistaa vähintään kerran kuukaudessa.

Liikenneturva muistuttaa, että Suomen tavoitteena on puolittaa liikennekuolemat vuoden 2000 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Vaikka liikenneturvallisuus on parantunut, kehitys ei ole ollut täysin toiveiden mukaista.

"Liikenneturvallisuudessa liikennemäärien putoaminen näkyy kaksijakoisesti. Henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet ovat vähentyneet, mutta liikennekuolemissa laskua ei juuri näy”, Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen sanoo.

Parin viimeksi kuluneen vuoden aikana liikenteessä on nähty suuria muutoksia. Keväällä 2020 liikennemäärät romahtivat koronaviruksen takia.

Sittemmin liikenne on jälleen vilkastunut. Työmatkaliikenne on palautunut ja vilkas kotimaan matkailu on lisännyt liikennemääriä osaltaan.

Koronaa edeltävän ajan liikennemääriin ei silti ole vielä päästy.

Timo Filpus