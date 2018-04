Britannian hienoin Ford-klassikkotraktoreiden kokoelma huutokaupataan – arvo lähes 580 000 euroa

Kymmeniä vanhoja Ford- ja Fordson-traktoria huutokaupataan toukokuussa lauantaina Hertfordshire Britanniassa, kertoo Farmer's Weekly.

Traktorit omistava maanviljelijä Paul Cable keräsi ja täydensi kokoelmaansa 14 vuotta. Joukossa on sellaisia harvinaisuuksia kuin Fordson County Super-4 ja Super-6. Cable on viljellyt maata 50 vuotta ja on nyt päättänyt jäädä eläkkeelle. Samalla hän päätti luopua traktoreistaan.

Farmer's Weekly Classic Ford tractors to go under the hammer