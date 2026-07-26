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Tuupovaaran keihäsmies Aku Parviainen järjesti Kalevan Kisojen suurimman yllätyksen – ”Nyt olen oikea keihäänheittäjä”
Tuupovaaran keihäsmies Aku Parviainen järjesti Kalevan Kisojen suurimman yllätyksen – ”Nyt olen oikea keihäänheittäjä”
Yksi heitto muutti Aku Parviaisen käsityksen itsestään urheilijana.
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Uutiset
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Harrastukset
26.7.2026
21:31
Harri Pirinen
Jyväskylä
Artikkelin aiheet
keihäänheitto
Kalevan Kisat
Aku Parviainen
yleisurheilu
sm-kilpailu
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