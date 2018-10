Kauppiasjärjestö ei innostu kevytautoista: "Olemme pöyristyneitä"

Teknisen Kaupan Liitto ihmettelee, että hallitus vie eduskuntaan nopeusrajoitetut autot eli niin sanotut kevytautot sallivan lakiesityksen, vaikka Euroopan komissio on antanut Suomelle huomautuksen esityksestä. Komission mukaan ehdotetut lakimuutokset ovat ristiriidassa unionin lainsäädännön kanssa.

"Olemme pöyristyneitä, että Suomi on päättänyt edetä hankkeen kanssa, vaikka komissio on todennut sen olevan ristiriidassa unionin lainsäädännön kanssa. Hankkeen eteenpäin viemiseen liittyvää kiireen ja hätiköinnin tuntua on vaikeaa ymmärtää", Teknisen Kaupan Liiton asiamies Hannu Kyyhkynen toteaa tiedotteessa.

Liiton kannanotossa huomautetaan, että lakiesitys sai merkittävää kritiikkiä jo heinäkuussa päättyneen lausuntokierroksen aikana. Useat eri sidosryhmät ilmaisivat huolensa hankkeen negatiivisista vaikutuksista liikenneturvallisuuteen, liikenteen sujuvuuteen ja päästöihin.

Liikenne- ja viestintäministeriö kertoi viime viikon lopulla, että niin sanottuja kevytautoja koskeva lainsäädäntö on astumassa voimaan ensi vuoden marraskuun alusta.

Lue lisää:

Nyt se selvisi: Kevytautoja koskevat lait ovat astumassa voimaan ensi vuoden marraskuun alusta

Ministeriön kevytautosuunnitelmista lisätietoa: Kevytautolla saisi olla ikää enintään 10 vuotta

Berner haluaa nopeusrajoitetut henkilöautot nuorille – nopeusrajoitukseksi kaavaillaan traktorin T1-luokan mukaista 40 km/h