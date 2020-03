Kuopion yliopistollisessa sairaalassa toinen koronavirustartunta

Tartunta on saatu Pohjois-Italiasta, ja potilas on hyväkuntoinen.

Suomessa on nyt todettu yli 30 tartuntaa. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa on todettu Pohjois-Savon toinen koronavirustartunta, kertoo sairaala.

Tartunta on saatu Pohjois-Italiasta, ja potilas on hyväkuntoinen. Tartunnalle on altistunut muutamia perheenjäseniä, jotka ovat kotikaranteenissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos selvittää altistuneita tartunnan saaneen kanssa samalla paluulennolla olleilta.

Suomessa on nyt todettu yli 30 tartuntaa.