Kissoilla havaittu eri puolilla Suomea epämääräisiä oireita – eläinlääkäri kertoo, miten lemmikinomistajan kannattaa toimia

Sosteri/Tinja Toikka

Kuvan kotikissa on terve, mutta asento on sellainen, jossa kipeät kissat yleensä ovat.

Viime viikkoina eri puolilla Suomea on hoidettu useita kissoja epämääräisten oireiden vuoksi. Itä-Savon sairaanhoitopiiri (Sosteri) kertoo, että kissoilla ruokahalu on ollut huono ja ne ovat olleet apaattisia. Lisäksi osalla hoidetuista kissoista on havaittu kuumetta sekä oksentelua.

Tässä vaiheessa ei ole tiedossa, onko useiden kissojen samanaikaisen oireilun taustalla yhteinen aiheuttaja. Sosterin eläinlääkärit suosittelevat huolehtimaan kissojen rokotuksista sekä pitämään kissat mahdollisuuksien mukaan sisällä.

"Sisäkissoillekin on suositeltavaa antaa ainakin rokotukset kissaruttoa ja kissaflunssaa vastaan, eli niin sanottu kolmoisrokote, koska virukset voivat kantautua sisälle vaatteiden tai jalkineiden mukana", Sosterin eläinlääkäri Tinja Toikka sanoo tiedotteessa.

Rokote annetaan ensin kaksi kertaa kuukauden välein, sitten vuoden kuluttua ja sen jälkeen kolmen vuoden välein.

Eläinlääkäriin kannattaa ottaa yhteyttä, jos kissa on yli vuorokauden syömättä.

"Jo kolmen päivän syömättömyys voi vaurioittaa kissan sisäelimiä. Kissat ovat luonnossa tottuneet saamaan merkittävän osan tarvitsemastaan nesteestä ravinnosta, joten syömätön kissa myös kuivuu helposti", Toikka muistuttaa.