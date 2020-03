Lomautukset ja konkurssit iskevät jo ravintola-alaan: "Tilanne on hälyttävä ja vaatii kriittisiä toimia"

Kari Salonen

Kielto yli 10 hengen julkisista kokoontumisista ei koske ravintoloita ja kahviloita.

Konkurssiaalto uhkaa pyyhkäistä koronaviruksen seurauksena hotelli- ja ravintola-alan yli, kertoo alan etujärjestön Maran toimitusjohtaja Timo Lappi.

"Koko alan tilanne on hälyttävä. Ravintoloiden kulut juoksevat normaalisti mutta asiakkaita ei ole. Myynnistä on kadonnut jopa 70 prosenttia. Valmiiksi heikossa tilanteessa olevat yritykset menevät tämän seurauksena konkurssiin. Ala tarvitsee heti kriittisiä toimia, jotta suurempi konkurssiaalto saadaan estettyä", Lappi sanoo.

Hallituksen maanantaina ilmoittamat toimet koronaepidemian hillitsemiseksi sisälsivät muun muassa yli 10 hengen julkisten kokoontumisten kieltämisen. Oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen viestitti Helsingin Sanomille hallituksen tiedotustilaisuuden jälkeen, että kielto ei koske ravintoloita.

"Kysymys on asiakkaita eikä yrityksiä koskevasta toimiohjeesta, ellei kyseessä ole tapahtumanjärjestäjä, tilausravintola tai muu sellainen tilaisuuksia ja kokoontumisia organisoiva toimija”, Timonen kertoi lehdelle.

Matkailu- ja ravintola-alan Timo Lappi ei arvioi, tuleeko hallitukselta lähipäivinä uusia linjauksia ravintoloiden sulkemisesta.

"Joissain maissa on tullut määräys sulkea ravintoloita, joissain ei."

Jo nyt on kuitenkin selvää, että alalla koetetaan kuumeisesti sopeuttaa menot romahtaneisiin tuloihin. Maran jäsenyrityksissä on noin 70 000 työntekijää, joista noin kymmenys on vuokratyövoimaa. Lappi kertoo, että lomautusmenettely on jo käynnissä suuressa osassa yrityksiä.

Pelkästään viime viikon perjantaina Maralle tuli yli 500 lomautuksiin liittyvää kyselyä.

Ravintola Heila Heinolassa on antanut työntekijöilleen lomautusvaroituksen. Yrityksessä on 20 työntekijää.

"Asiakasvirta on katkennut kuin veitsellä leikaten. Joudumme todella tarkasti miettimään nyt esimerkiksi aukioloaikojamme. Meillä on tällä hetkellä 2 lounasruokailijaa 150 asiakaspaikan ravintolassa", toimitusjohtaja Minna Ikonen kuvailee tunnelmia tiistaina puolen päivän aikaan.

Ikonen toivoo ravintolan yhteydessä toimivan lähiruokapuodin tuovan yritykselle kipeästi kaivattuja tuloja. Lisäksi hän toivoo helpotusta myös keskiviikkona alkavista kotiinkuljetuksista.

"Haluaisin, että kaikki tukisivat nyt suomalaista tuotantoa, että tästä päästäisiin yhdessä yli", Ikonen sanoo.

Matkailu- ja ravintola-alan kysynnän arvo Suomessa on 20 miljardia euroa. Maran toimitusjohtaja Timo Lappi pelkää, että koronan seurauksena kysyntä voi laskea miljardeilla euroilla. Se tarkoittaisi myös valtiolle valtavia menetyksiä verotuloina. Lisäksi ravintoloiden ahdinko heijastuu myös pienpanimoihin ja muihin tuottajiin.

"Vaikutukset ulottuvat koko ruokaketjuun", Lappi sanoo.

Lappi muistuttaa, että kaiken epävarmuuden keskellä asiakkaat ovat tukeneet alan yrityksiä, ostamalla esimerkiksi lahjakortteja tai tekemällä hotellivarauksia koronakriisin jälkeiseen aikaan. Hän kuitenkin painottaa, että ala kaipaa nyt ennen kaikkea valtion apua.

Valtiovarainministeriön yrityksille lupaamat tukitoimet eivät Lapin mukaan riitä hotelli- ja ravintola-alalle alkuunkaan, vaan ala tarvitsee kiireellisesti oman tukipaketin. Hän toivoo myös pankeilta ja vuokranantajilta apua, esimerkiksi joustamalla yrityslainoissa sekä laskemalla yrityksiltä perittäviä vuokria tuntuvasti tai luopumalla niiden perimisestä kokonaan.