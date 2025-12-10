Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Luonnonvarakeskus ei ollut varautunut ehdotukseen ilveksen tai karhun kiintiömetsästyksestä
Tilaajalle | UPM:n suuri muutos – vähemmän valmiita tuotteita ja enemmän materiaaleja muiden jalostettavaksi