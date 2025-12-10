Luonnonvarakeskus ei ollut varautunut ehdotukseen ilveksen tai karhun kiintiömetsästyksestä Lukessa ei ole vielä näkemystä ilveksen tai karhun kiintiömetsästyksestä, koska esitys tuli viranomaiselle yllätyksenä.

Lajien suotuisa kehitys mahdollistaa Katja Holmalan mukaan kannanhoitomenetelmien tarkastelun. Kuva: Markku Vuorikari

Metsä | Erä STT & Eija Vallinheimo

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta lisäsi mietintöönsä viime metreillä muutokset, joilla mahdollistetaan suden lisäksi myös karhun ja ilveksen kiintiömetsästys toisin kuin hallituksen alkuperäisessä esityksessä.

Mietinnössä mainittiin myös saukko, mutta toisin kuin karhun ja ilveksen kohdalla, valiokunta ei edellyttänyt, että ministeriön pitäisi alkaa valmistella asetusta saukon kiintiömetsästyksestä eikä näin olla myöskään tekemässä.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tehtäviin kuuluu Suomen suurpetokantojen seuranta ja EU:n luontodirektiivin mukaisen suotuisan suojelutason arviointi.

Luonnonvarakeskuksen ohjelmajohtaja Katja Holmala sanoo, että muiden lajien osalta näkemysten koostaminen edellyttäisi erillistä valmistelua, jota ei ole tehty.

Hänen mukaansa lajien suotuisa kehitys mahdollistaa kannanhoitomenetelmien tarkastelun.

”Kuitenkin etenkin karhun ja ilveksen osalta edellytyksenä on myös, että voimassaoleva EU-säätely mahdollistaa rauhoituksesta poikkeamisen”, Holmala sanoo.

Luonnonvarakeskuksen mukaan tärkeintä olisi ensin varmistaa, onko mainittujen lajien kannanhoidollinen metsästys ylipäänsä mahdollista nykyisen EU-lain puitteissa. Vasta sitten voidaan pohtia, miten erilaiset metsästyskiintiöt voisivat vaikuttaa lajien kantoihin.

Tästä Lukessa ei ole vielä näkemystä.

”Lukella ei tässä vaiheessa ole kommentoitavaa saukon, ilveksen tai karhun kiintiömetsästykseen liittyen, koska nämä tulivat nyt tässä kohdin aika puskista.”

On hyvä erottaa eri sidosryhmien kokemuksiin liittyvät haitat ja faktatieto. Katja Holmala

Luken Holmalan mukaan on hyvä erottaa eri sidosryhmien kokemuksiin liittyvät haitat ja faktatieto.

”Faktuaalista tietoa ovat esimerkiksi raportoidut petovahingot tai maksetut korvaukset petovahingoista. Yleisellä tasolla toteaisin, että karhun ja ilveksen osalta poronhoitoalueen eteläpuolisessa Suomessa ei mitään dramaattista kasvua ole näiden korvausten osalta ollut.”

Suden kiintiömetsästystä Luke ei pidä parhaana vaihtoehtona. Sen mukaan suden metsästys tulisi toteuttaa lupaperusteisena, koska se mahdollistaisi kiintiömetsästystä suunnitellumman metsästyksen kohdentamisen ja poistettavien yksilöiden tai laumojen valikoinnin.

Maa- ja metsätalousvaliokunnassa mietintöä kannattivat kaikki puolueet SDP:tä, vihreitä ja vasemmistoliittoa lukuun ottamatta. Sitä perusteltiin muun muassa sillä, että kansalaisten sietokyky ei kestä kasvavia suurpetokantoja ja niiden aiheuttamia ongelmia.

Keskustelu metsästyslain muutosesityksestä jatkui kiivaana eduskunnan täysistunnossa keskiviikkona.

SDP kannattaa hallituksen esitystä, mutta vastustaa karhun ja ilveksen kiintiömetsästyksen lisäämistä siihen. Vihreät ja vasemmistoliitto vastustavat myös alkuperäistä esitystä.