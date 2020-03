THL kiistää epäilyt vääristä riskinarvioista: Suomessa ryhdyttiin rajoitustoimiin ajoissa

Suomessa koronavirusepidemian torjunnassa keskeinen toimi on ihmisten keskinäisten kontaktien rajoittaminen.

Virusepidemia leviää helposti esimerkiksi messuilla ja muissa tapahtumissa, joissa suuri määrä ihmisiä on kokoontunut yhteen. Kuva Helsingin messukeskuksesta viimesyksyisiltä kirjamessuilta. Kuvituskuva.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kiistää, että se olisi aliarvioinut koronavirusepidemian vaikutukset Suomeen. Väitteen aliarvioinnista esitti aiemmin tänään perjantaina emeritusprofessori Matti Jantunen.

"Jos WHO (YK:n terveysjärjestö) on arvioinut riskit oikein, hidastettunakin leviävä koronaepidemia luhistaa Suomen sairaanhoitojärjestelmän", Jantunen totesi MT:lle.

MT kysyi THL:n näkemyksiä Jantusen esittämiin väitteisiin. Kysymyksiin vastasi ylilääkäri Tuija Leino.

Leinon mukaan THL arviot perustuvat lähtökohtaan, jossa epidemiaa rajataan rajoittamalla merkittävästi ihmisten keskinäisiä kontakteja.

"Pitkälti pohjana on käytetty kiinalaisia tarkkoja aineistoja. Niissähän myös on päällä vankat rajoitustoimet", Leino toteaa.

Leinon mukaan WHO:n tai Yhdysvaltain sairauksien valvonnasta vastaavan viranomaisen CDC:n arviot koronaviruksen aiheuttamasta tautitaakasta eivät ole perustuneet siihen, että ihmiskontakteja on rajoitettu.

Italiassa koronavirusepidemia on saanut koko maan sairaanhoitojärjestelmän kriisiin. Millä tavalla Suomi on THL:n näkökulmasta paremmassa asemassa kuin Italia?

"Suomessa on päästy rajoitustoimiin ajoissa. On julistettu poikkeustila: kontakteja on rajoitettu yhteiskunnassa, sairaat eristetään ja kontaktit laitetaan karanteeniin", Leino luettelee.

"Italiassa virus löytyi varsin yllättäen ja oli jo ehtinyt edetä muun muassa ikääntyneen väen parissa."

